Emekli Matematik Öğretmeni Okulu Açıyor ve Öğrencilerini Karşılıyor

Elazığ'da 5 yıl önce emekli olan 70 yaşındaki matematik öğretmeni Mithat Yıldırım, her gün sabahın erken saatlerinde giderek okulu açıyor ve öğrencilerini bir bir kapıda karşılıyor. Okulun önünde öğretmenlerini gören öğrencilerin çoğu ise ona sarılmadan içeri girmiyor.

Elazığ'da yaşayan 2 çocuk babası 70 yaşındaki matematik öğretmeni Mithat Yıldırım, 5 yıl önce emekli oldu. Adeta mesleğine aşık olan Mithat öğretmen, öğrencilerinden ve okulda kopamadı. Her gün sabah erkenden kalkarak tıraşını olan ve takım elbisesini giyen Yıldırım, herkesten 2 saat önce gelerek en son görev aldığı Mustafa Kemal Ortaokulu'nu açıyor. Okulu eğitim öğretime hazırlayan Yıldırım, ardından okulun dış kapısında bekleyerek gelen tüm öğrencileri bir bir karşılıyor. Öğrenciler çoğu ise Mithat öğretmenlerine sarıldıktan sonra içeri giriyor. Gün boyunca okul işlerine gönüllü olarak yardım eden Yıldırım, teneffüste 'çocuklarım' dediği öğrencilerle ilgileniyor ve getirdikleri soruları çözüyor. Mesleğe yeni başlamış bir öğretmen heyecanı ile ilk günkü aşkla okula gönüllü olarak gelen Yıldırım, meslektaşlarına ve öğrencilerine örnek oluyor. Mesleğine aşık olduğunu ve öğrencilerini çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, 70 yaşında olmasına rağmen 25 yaşındaki bir öğretmen gibi enerjisinin olduğunu söyledi. Yeni mezun olmuş gibi okula geldiğini belirten Yıldırım, ülkenin geleceği için çocukları yetiştirmek zorunda olduklarını ifade etti.

"Okulu ben açıyorum ve öğrencileri karşılıyorum"

1981-82 eğitim öğretim yılında matematik öğretmeni olarak göreve başladığını belirten Mithat Yıldırım, "40 yıl çalışarak emekli oldum. Halen o aşkla gönüllü olarak Mustafa Kemal Ortaokulu'nda öğrencilerimle beraberim. Yeni mezun olmuş gibi okula gidip geliyorum. Sabah tıraş oluyorum, takım elbisemi giyiyorum ve okula geliyorum. Sabahları okulu ben açıyorum ve öğrencileri karşılıyorum. Son öğrenci gelene kadar dış kapıdayım. Öğlen de tekrar kapıda uğurluyorum" dedi.

"Çok sevdiğim için ayrılamıyorum bu bir aşk"

Öğrencileri kendi çocuklarını gibi çok sevdiğini dile getiren Yıldırım, "Bugün deseler tekrar yine öğretmenliği seçerim. Çok sevdiğim için ayrılamıyorum bu bir aşk. Şu anda 70 yaşındayım ama 25 yaşında gibi halen enerjim var. Bazen öğrenciler bana soru getiriyor ve ben de çözüyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Hepsi benim çocuğum gibi ve mesleğime halen aşığım. Öğrencilerimi çok seviyorum. Eğitimin başı öğretmen ve ailedir. Öğretmenler topluma yön veriyor ve yetiştiriyor. Türkiye'nin geleceği için çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız" diye konuştu.

"Bu tarz eğitim gönüllüsü insanların sayısının artması en büyük duamız"

Mustafa Kemal Ortaokulu Müdürü İbrahim Bişi, "Emekli günün ertesinden başlamak üzere her zaman ki gibi sabah erken saatlerde hepimizden önce okulu açar. Eğitime hazırlık durumunu gözden geçirir. Tüm öğrencilerimizi dış kapıda karşılar. Biz okul olarak Mithat hoca ile çalıştığımız ve aynı kurumda olduğumuz için çok şanslıyız. Eğitim öğretim bir gönül işidir. Mithat hoca bu işe gönülden bağlıdır. Sabahın erken saatlerinde yaz kış demeden, 5 yıldır karşılık beklemeden gönüllü bir şekilde aramızda. Çok büyük bir destek veriyor. Tüm eksiklerimizi giderme noktasında Hızır gibi yetişiyor. Ülkemizde bu tarz eğitim gönüllüsü insanların sayısının artması en büyük duamız. Servisten inen tüm öğrencilerimiz Mithat hocaya sarılıp, enerjilerini artırıp o şekilde derse giriyorlar" şeklinde konuştu.

"Gördüğümüzde ona sarılırız"

Mithat öğretmeninin her gün kendilerini okul bahçesinde beklediğini ifade eden öğrencilerden Ezel Pekinci, "Servisten indikten sonra biz ona sarılırız ve sonra da aşağı geçeriz. Biz onu çok seviyoruz o da bizi çok sever. Koridorda veya başka bir yerde gördüğümüzde ona sarılırız" dedi.

"Onu seviyoruz"

Öğrencilerden Deniz Öztürk ise "Biz servisten indiğimizde Mithat öğretmenimiz bizi karşılıyor. Bir ihtiyacımız olunca bize her zaman yardımcı oluyor. Bizi dinliyor veya yapamadığımız sorunlara karşı çözüm arıyor. Bir sorun olduğu zaman çözmeden bırakmıyor. Onu seviyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ