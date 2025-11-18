Emekli Din Görevlisi Muammer Kömürcü Umre Ziyareti Sırasında Hayatını Kaybetti
Aydın'ın Yenipazar ilçesinde uzun yıllar imamlık yapan emekli din görevlisi Muammer Kömürcü, umre ziyareti sırasında hayatını kaybetti. Vefatı, mahalle muhtarı tarafından duyuruldu ve sevenleri için baş sağlığı dilekleri iletildi.
Yenipazar Çarşı Mahallesi'nin sevilen isimlerinden olan emekli din görevlisi Muammer Kömürcü'nün vefat haberini, Çarşı Mahalle Muhtarı Süleyman Kozbek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Kozbek, emekli imamın umre ziyareti için kutsal topraklarda bulunduğu sırada hayatını kaybettiğini belirterek ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine baş sağlığı dileklerinde bulundu. Emekli imam Kömürcü'nün ani vefatı sevenlerini üzdü. - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel