Elektrikli Araçlar Eğitimi Hakkında Açıklamalar

Elektrikli Araçlar Eğitimi Hakkında Açıklamalar
Güncelleme:
Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan, elektrikli araçların eğitiminde motor yokluğu nedeniyle mevzuat değişikliği olmadığını belirtti. Elektrikli araçların kullanımıyla ilgili temel bilgiler ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Kayseri Sürücü Kursları ve Eğitimcileri Derneği Başkanı Münir Borazan, elektrikli araçlarla ilgili mevzuat olarak derslerde bir değişiklik olmadığını ve bu araçlarda motor olmadığı için sürücülere gösterge panelindeki işaretleri gösterdiklerini söyledi.

Araçlarda motor olmadığı için derslerde motor ile ilgili bir şey anlatmadıklarını söyleyen Münir Borazan, "Elektrikli araçlarımızla ilgili derslerimizde herhangi bir yenileme mevzuat olarak gelmedi. Ancak elektrikli araçlarda örneğin yağ göstergesi yok. Bu araçlarla ilgili hangi dersi anlattığımıza gelince de; ekranda görmüş olduğumuz hız ve devir saatleri, ısı göstergesi ve benzer olan sinyaller, parklar ve ekranda olanları gösteriyoruz. Yani motorla ilgili herhangi bir donanımı anlatma söz konusu değil. Elektrikli araçlarla diğer araçların ortak yönleri de özellikle alt takımları, mesela rot başları, tabla başları, fren balatası, debriyaj balatası gibi parçaları ortak anlatıyoruz. Bunlarda arada çok bir fark yok. Sadece bu elektrikli araçlarda vatandaşın en çok dikkatini çeken konu şu; acaba elektrikli araçlarda motorla ilgili herhangi bir anlatım söz konusu mu? Motor olmadığı ve tamamen elektrikle çalıştığı için böyle bir şey anlatmıyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tamamen ekrandaki sürücünün bilmesi gereken ışık donanımlarıyla ilgili bilgileri anlatıyoruz" dedi.

Borazan, elektrikli araçların normal araçlara göre daha sakin kullanılması gerektiğini söyleyerek, "Elektrikli araçlar otomatik araçlarla eşdeğer anlamında. Tamamen elektrikli olduğu için manuel üretilmiyor. Bunların arasındaki fark da şu; elektrikli araçların biraz daha çabuk hareket etmesinden dolayı çok dikkat etmemiz gerekiyor. Elektrikli araçlar kalkışta daha seri bir araç olduğu için bu hususa dikkat etmemiz gerekiyor. Normal otomatik araçlar gibi çok gaz vermeye gerek yok. Gaz verildiğinde elektrik akımını hızlandırıyor. Bu sebepten de bu araçları daha sakin kullanmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
