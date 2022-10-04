Elazığlı Esnaf: Elektrik Faturalarını Ödeyemediğim İçin İş Yerimi Kapattım

Elazığ’da esnaf, elektriğe yapılan zamlar nedeniyle katlanan faturalardan şikayetçi. Elektrik giderlerini karşılayamadığı için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Ömer Manbaki, "5 ay önce bir dükkan açtım. Yeni esnafım. En fazla 5 ay dayanabildim. Aylık 2-3 bin lira bana elektrik geliyor. Sadece iki tane dolabım var. 2 bin lira sigorta ödüyorum. 2 bin 600 lira kiramız. Ortalama giderimiz 10-12 bin arasıdır. Ondan dolayı dayanamayıp kapattık” dedi.

Elazığ'da esnaf, elektriğe yapılan zamlar nedeniyle katlanan faturalardan şikayetçi. Elektrik giderlerini karşılayamadığı için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını belirten Ömer Manbaki, "5 ay önce bir dükkan açtım. Yeni esnafım. En fazla 5 ay dayanabildim. Aylık 2-3 bin lira bana elektrik geliyor. Sadece iki tane dolabım var. 2 bin lira sigorta ödüyorum. 2 bin 600 lira kiramız. Ortalama giderimiz 10-12 bin arasıdır. Ondan dolayı dayanamayıp kapattık" dedi.

Elektrik fiyatlarına 1 Eylül'de yapılan zamla birlikte faturalar yeniden yükseldi. Böylece elektriğin fiyatı, yıl başından bugüne kadar, düşük mesken tarifesinde yüzde 136, yüksek mesken tarifesinde yüzde 184, en düşük iş yeri tarifesinde yüzde 174 ve en yüksek iş yeri tarifesinde yüzde 266 artmış oldu.

Artan elektrik maliyeti nedeni ile zorluk yaşayan esnaf, zaruri olanlar dışında elektrik ile çalışan aletleri kapatarak çözüm bulmaya çalışıyor. Elazığ'da esnaf, yaşadıkları sorunları ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

"ELEKTRİK FATURALARINI ÖDEYEMEDİĞİM İÇİN İŞ YERİMİ KAPATTIM"

Elazığ'da beş ay önce dükkan açan Ömer Manbaki isimli esnaf, elektrik faturalarını ödeyemediği için iş yerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi. En büyük gider kaleminin elektrik olduğunu ve artık faturaların altından kalkamadığını belirten Manbaki, şöyle konuştu:

"Ben, burada 5 ay önce bir dükkan açtım. Yeni esnafım. En fazla 5 ay dayanabildim. Aylık 2 bin-3 bin lira bana elektrik geliyor. Sadece iki tane dolabım var. 2 bin lira sigorta ödüyorum. 2 bin 600 lira kiramız. Ortalama giderimiz 10-12 bin arasıdır. Ondan dolayı dayanamayıp kapattık. Buradaki esnafların hali belli. Ortalama şu an burada 2 bin 500 lira elektrik faturası artı bir de kira. Şu an buralarda bile kira 4-5 bin arası. Buradaki esnaf, kimse dayanamıyor. Altımıza zincir marketler açıldı. Burada 60 tane dükkan. Yeni inşaat, yeni devreye giriyor. Hiçbir küçük esnaf onlara karşı direnemeyebilir. Çünkü kimse bizden alışveriş yapmıyor. Gelen giden, 1 liralık bizden alışveriş yapıyorsa 10 liralık aşağıdan alıyor. Bizim burada durmamız imkansız gibi bir şey. Burada 60 esnaftan biri duramaz."

"KAZANDIĞIMIZI ELEKTRİK FATURALARINA ÖDÜYORUZ"

Elazığ'da şarküteri ürünleri satan Sabahattin Karakulak ise küçük bir işletmeci olmasına rağmen elektrik faturalarından dolayı ciddi bir darboğaza girdiklerini söyledi. Karakulak, "Şarküteri sahibiyim. Küçük bir işletmemiz var. Elektrik faturaları nedeniyle çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çok yüklü elektrik faturaları geliyor. Sattığımız ürünlerde, dolap ürünlerinde kesinlikle bir şey kazanamıyoruz. Bu yüzden şarküterici arkadaşlarımız yavaş yavaş işletmelerini kapatmak zorunda kaldı, bu elektrik, yüksek elektrik maliyetlerinden dolayı. O nedenle biz de çok sıkıntı çekiyoruz. Yani kazandığımızı elektrik faturalarına ödüyoruz" dedi.

"GİDERLERİ KARŞILAYAMIYORUM, ELEMAN ÇIKARTTIM"

Elazığlı tatlıcı Ömer Kahraman da elektriğe yapılan zam nedeniyle artık faturalara yetişemediğini, bu nedenle iş yerinde küçülmeye giderek eleman çıkardığını belirtti. Kahraman, yapılan zamlara bir çözüm bulunmadığı takdirde esnafın kapanmaya gideceğini vurguladı ve şunları söyledi:

"Daha önce zar zor geçim yapabiliyorduk. Yağ, şeker, zaten her şey pahalıydı ama bu gelen elektrik faturasıyla birlikte gerçekten eleman çıkarmak zorunda kaldım. Şimdi kameraya çekebilirsiniz, eşim bebekle birlikte gelmiş bana yardım ediyor. Geçinmek zor olmuş, elektriğe zam gelmiş. Biz yapamaz hale geldik, böyle giderse kapatmak zorunda kalacağız. Elektrik faturamız 700 iken bin 500 TL gelmiş. Daha önce yine normalde iyi kötü geçinebiliyorduk, ödeyebiliyorduk. Ama şimdi ödeyemiyoruz. Kiramız, elektriğimiz, sigortamız derken işçi çıkarmak zorunda kaldık. Yavaş yavaş kapanmaya doğru gidiyoruz. Gerçekten çok yüksek geliyor, sesimizi duyurmak istiyoruz ama kime duyuracağımızı bilmiyoruz."