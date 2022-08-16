Elazığ yerel haberi: Elazığ'da Kat Sayısı Düşürülen Avm'de Kamu Zararı Tartışması. Deva Partisi Elazığ İl Başkanı Kangal: "Yine Devletin Kasasından Milyonlar Eksilecektir"

Elazığ haberi: Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, Elazığ’da sözleşmeye göre 26 katlı planlanan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi’nin kat sayısının Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla düşürülmesi nedeniyle devletin 150 milyon lira zarara uğratıldığını ileri sürerek, “Yüklenici firma er ya da geç bu zararını devletten giderecektir. Yine vatandaşın cebinden, devletin kasasından milyonlar eksilecektir. Bunun hesabı sorulmalıdır” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, Elazığ'da sözleşmeye göre 26 katlı planlanan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi'nin kat sayısının Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla düşürülmesi nedeniyle devletin 150 milyon lira zarara uğratıldığını ileri sürerek, "Yüklenici firma er ya da geç bu zararını devletten giderecektir. Yine vatandaşın cebinden, devletin kasasından milyonlar eksilecektir. Bunun hesabı sorulmalıdır" dedi.

Elazığ İl Özel İdaresi ile AKP Elazığ İl Yöneticisi Mustafa Tetik'in sahipleri arasında yer aldığı yüklenici firma ortaklığında 2019 yılında yapımına başlanan ve 26 kat olarak planlanan Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi'nin kat sayısının inşaat devam ederken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla düşürülmesi tartışmalara neden oldu.

Kurum'un talimatı sonrasında inşaat çalışması bir süreliğine durduruldu. Yüklenici firma, kat sayısının düşürülmesi nedeniyle zararının karşılanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yüklenici firmayı haklı buldu. İnşaatın tamamlanmasının ardından AVM'nin açılışı yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan DEVA Partisi Elazığ İl Başkanı Mehmet Kangal, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda Elazığ'ın gündeminde yine önemli bir konu var. Yine usulsüzlüklerle ilgili, yine devletin zararıyla ilgili büyük bir büyük iddialar söz konusu. Ki artık iddianın ötesine geçmiş durumda. Elazığ'da yapımı tamamlanan Elysium Alışveriş Merkezi ile ilgili İl Özel İdaresi ile yüklenici firma arasında imzalanan, sözleşmeye aykırı bir şekilde Bakan Murat Kurum'un Elazığ ziyareti sırasında keyfi talimatı sonucu buradaki bu alışveriş merkezindeki konut ve dükkanların kat sayısı ile ilgili bir düşüş yaşanmış ve bu düşüşle ilgili son meclis toplantısında, bu dükkan ve dairelerin paylaşımı ile ilgili bir yetki durumu söz konusu olmuştu ve gündeme gelmişti. Şimdi bu gündemdeki konuya evet bizim yakından değinmemiz gerekiyor çünkü devletin büyük bir zararı söz konusu.

"YİNE VATANDAŞIN CEBİNDEN, DEVLETİN KASASINDAN MİLYONLAR EKSİLECEKTİR"

Ortalama 150 milyon liralık bir zarar söz konusu. Buradan soruyoruz. Bakan Murat Kurum'un Elazığ ziyaretindeki keyfi bir talimatı sonucu, sözleşmeye aykırı bir şekilde bu katsayılarının düşürülmesinden kaynaklı zararı devlet nasıl karşılayacak? Kaldı ki yüklenici firmanın da burada zararı söz konusu olacaktır. Ancak yüklenici firma er ya da geç bu zararını devletten giderecektir. İster anlaşma yoluyla ister dava açma yoluyla ama bir şekilde yüklenici firma bu zararını giderecek ve olan yine devlete olacak. Yine vatandaşın cebinden, devletin kasasından milyonlar eksilecektir. Bunun hesabı sorulmalıdır. İl Özel İdaresi yetkilileri, meclis üyeleri derhal bu konuyla ilgili derin bir soruşturma başlatmalı ve sorumlular kimse gerekirse Bakan Bey'e kadar bu soruşturma genişletilmelidir. Çünkü ortada büyük bir devlet zararı söz konusudur. 'Ben yaptım oldu' mantığıyla artık devletimizin kurumlarımızın zararı uğratılmasına göz yumulmamalıdır."