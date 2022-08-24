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Elazığ haberleri! İyi Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı Binasına Hırsız Girdi

Yerel Haberler

Elazığ haberleri... Elazığ’da, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına hırsız girdi. İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanı Bekir Tosun, "Gece meçhul kişiler tarafından kapı kırılarak çeri girilmiştir. Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Partimizin yükselişini hazmetmeyen kişiler vardır. Bu da bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Olayı şiddetle kınıyorum" dedi.

Elazığ'da, İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanlığı binasına hırsız girdi. İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanı Bekir Tosun, "Gece meçhul kişiler tarafından kapı kırılarak çeri girilmiştir. Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Partimizin yükselişini hazmetmeyen kişiler vardır. Bu da bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Olayı şiddetle kınıyorum" dedi.

İYİ Parti Karakoçan İl Başkanlığı binasına dün gece kapıyı kırarak giren hırsız ya da hırsızlar, partinin bilgisayarını çaldı. Emniyet olayla ilgili soruşturma başlatırken İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, "Bu menfur saldırıyı yapanların kısa sürede yakalanacağından ve adalete teslim edileceğinden kuşkumuz yoktur. Son dönemlerde İYİ Parti'mizin çalışmalarını sabote etmeye ve durdurmaya yönelik atılan adımların hepsi bertaraf edilecek, emniyetimiz olayın faillerini kısa sürede yakalayıp adalete teslim edecektir. İYİ Parti'miz Türkiye'nin umududur" açıklamasını yaptı.

"BİZİ YOLUMUZDAN ALIKOYAMAYACAK"

İYİ Parti Karakoçan İlçe Başkanı Bekir Tosun ise "Gece meçhul kişiler tarafından kapı kırılarak çeri girilmiştir. Partinin bilgisayarı çalınmıştır. Partimizin yükselişini hazmetmeyen kişiler vardır. Bu da bizi yolumuzdan alıkoymayacaktır. Olayı şiddetle kınıyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Karakoçan İYİ Parti Hisarcık Elazığ Yerel Haberler

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