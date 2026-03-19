Elazığ'da mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu

Elazığ'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda ziyaretçi yoğunluğu yaşanmaya başladı. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı.

Elazığ'da Asri Mezarlığı başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

Mezarlık ziyaretine geldiğini ifade eden vatandaşlardan Onur, "Yakınlarımızın mezarını ziyarete geldik. Aynı zamanda Orman Bölge Müdürlüğü fidan dağıtımı yapıyor. Allah razı olsun" dedi.

Vatandaşlardan Mustafa Arı ise "Bugün mezarlık ziyaretine geldik. Burada aynı zamanda güzel bir hizmet gördük. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, il protokolü de şehitlikleri ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehitliklere karanfil bırakıldı. - ELAZIĞ

