Elazığ'da Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Konferansı Düzenlendi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı ile ilgili konferans düzenlendi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Sivrice Toplum Sağlığı Merkezi tarafından İlçe Kaymakamlığı konferans salonunda KKKA hastalığı konulu konferans düzenlendi. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan Akbulut'un katılım ve sunumlarıyla gerçekleştirilen konferansa, ilçedeki kamu kurum yetkilileri, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Konferansta kene tutması ve KKKA hastalığından korunma yolları ve kene tutması durumunda yapılması gerekenler hakkında çeşitli bilgiler verildi. - ELAZIĞ