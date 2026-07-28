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Yeniden Refah Partisi'nden Baskil Yolu Tepkisi: 'Çift Vardiya Çalıştırın, Çileye Son Verin'

Yeniden Refah Partisi'nden Baskil Yolu Tepkisi: 'Çift Vardiya Çalıştırın, Çileye Son Verin'
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Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, yaklaşık iki yıldır tamamlanmayan Baskil yolu nedeniyle basın açıklaması yaparak, yetkililere kış gelmeden yolun bitirilmesi için çift vardiya çalıştırma ve hak edişleri fazlasıyla ödeme çağrısında bulundu. Karakuş, yolun ilçe halkı için büyük mağduriyet oluşturduğunu belirtti.

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, iddialara göre yaklaşık iki yıldır tamamlanmayan Baskil yolu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gerekirse çift vardiya çalıştırın, gerekirse yüklenici firmanın hak edişlerini fazlasıyla ödeyin. Ancak kış dönemi gelmeden önce Baskillilerin bu yol çilesine son vermenizi ediyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanı Erhun Karakuş, yaklaşık iki yıldır tamamlanamayan Baskil yolu nedeniyle partililerle birlikte basın açıklaması yaparak, yolun ilçe halkı ve bölgeyi kullanan vatandaşlar için büyük mağduriyet oluşturduğunu söyledi. Karakuş, Baskil'de gerçekleştirdikleri esnaf ziyaretinde vatandaşların yolun durumuna tepki gösterdiğini belirterek, sorunun bir an önce çözülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Karakuş yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Biz de Baskilli hemşehrilerimizin bu haklı sesine kulak vermek adına bugün bu açıklamayı yapma gereği duyuyoruz. Yaklaşık 4-5 kilometre uzunluğundaki bu yol, ne yazık ki iki yıldır Baskillilerin korkulu rüyası ve çilesi haline gelmiştir. Bugün Hankendi tarafından başlayıp daha uzun mesafedeki bir yolu 3-4 ay gibi kısa bir sürede bitirmeyi hedefleyen Karayollarının, bu yoldaki sorunu bir türlü tespit edememesi; sorunun kendilerinden mi, yüklenici firmadan mı kaynaklandığını çözemeden bu yolu çile haline getirmesini biz, Baskilli hemşehrilerimiz adına, Elazığlı hemşehrilerimiz adına ve bu bölgede ikamet eden vatandaşlarımız adına kabul etmiyoruz.

Buradan öncelikli olarak Karayolları Bölge Müdürümüze sesleniyoruz, yeni göreve başladınız. Elazığ'ın sorunlarını yerinde tespit ettiğinizi ümit ederek, geçtiğimiz hafta Kekliktepe ile ilgili yaptığımız çağrıyı bugün de Baskil yolu bağlamında bir kez daha yineliyoruz. Lütfen ne yapılması gerekiyorsa yapın. Gerekirse çift vardiya çalıştırın, gerekirse yüklenici firmanın hak edişlerini fazlasıyla ödeyin. Ancak kış dönemi gelmeden önce Baskillilerin bu yol çilesine son vermenizi, Baskil halkı ve Elazığ halkı adına sizlerden talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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