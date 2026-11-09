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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi 33 bin nakil bekleyen hasta için stant kurdu

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Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi 33 bin nakil bekleyen hasta için stant kurdu Haber Videosunu İzle
Elazığ'da Fırat Üniversitesi Hastanesi 33 bin nakil bekleyen hasta için stant kurdu
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Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı sürecini anlatmak için stant kuruldu. Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan, Türkiye'de yaklaşık 33 bin hastanın nakil beklediğini, bunların yaklaşık 6 bininin çocuk olduğunu belirtti.

(ELAZIĞ) - Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında bilgilendirme standı kuruldu. Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan, Türkiye'de yaklaşık 33 bin hastanın organ nakli beklediğini belirterek, "Sağlıklıyken sevdiklerimize organlarımızı bağışlayabiliyoruz ama öldüğümüzde organlarımız toprak olup gidiyor" dedi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi Doku ve Organ Nakli Koordinatörü Dr. Cem Özcan, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla organ bağışının önemine dikkati çekti. Hafta kapsamında sağlıklı bireyleri bilgilendirmek amacıyla stant kurduklarını belirten Özcan, etkinliklerin Türkiye'deki ilk böbrek naklinin 3 Kasım 1975'te Hacettepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilmesi dolayısıyla düzenlendiğini söyledi.

Türkiye'de organ nakli bekleyen yaklaşık 33 bin hasta bulunduğunu ve bu hastaların yaklaşık 6 bininin çocuk olduğunu aktaran Özcan, "350 çocuğumuz böbrek, 140 çocuğumuz karaciğer, yaklaşık 100 çocuğumuz da kalp nakli bekliyor. Erişkinlerde ise bu sayılar daha fazla. Organ nakli bekleyen 33 bin hastanın yaklaşık 26 binini böbrek hastaları oluşturuyor" diye konuştu.

"ORGANLARIMIZ TOPRAK OLUP GİDİYOR"

Organ bağışında farkındalık oluşturularak, yanlış bilinenlerin giderilmesinin amaçlandığını ifade eden Özcan, "Sağlıklıyken sevdiklerimize organlarımızı bağışlayabiliyoruz ama öldüğümüzde organlarımız toprak olup gidiyor. Biz de yanlış bilinen bilgileri düzeltmek ve organ bağışının önemini anlatmak için bu etkinliği düzenledik" dedi.

Etkinlik kapsamında Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin de bilgilendirme çalışmalarında yer aldığını belirten Özcan, kurulan stantta vatandaşlara organ bağışı süreci ve bağışın önemi hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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