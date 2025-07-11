Elazığ'da Depremde Hasar Gören Bina Yıkıldı

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ'da da ağır hasar alan bir bina, iş makinesinin dokunmasıyla yerle bir oldu.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Bu çerçevede, Abdullahpaşa Mahallesi'nde ağır hasar alan 5 katlı bir binanın yıkımı için çalışma başlatıldı. Çalışmada bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ELAZIĞ