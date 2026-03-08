Haberler

Elazığ'da afet farkındalık eğitimi

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Mehmet Altun Anaokulu ve Gazi Meslek Lisesi'nde afet farkındalık eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı düzenledi. Katılımcılara deprem anında yapılması gerekenler uygulamalı olarak gösterildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından afet farkındalık eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında Mehmet Altun Anaokulu ve Gazi Meslek Lisesinde öğrenciler ve öğretmenlerin katılımıyla afet farkındalık eğitimi ve deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta deprem anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri uygulamalı olarak anlatılarak güvenli tahliye süreci gerçekleştirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
