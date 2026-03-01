Haberler

Elazığ'da çocuklara yönelik ramazan etkinlikleri sürüyor

Elazığ'da çocuklara yönelik ramazan etkinlikleri sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elazığ İl Özel İdaresi, İpekyolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile Bilim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Ramazan etkinliklerinde çocuklar için gölge oyunu, yüz boyama ve mini illüzyon gösterileri yapıldı. Etkinlikler Ramazan boyunca sürecek.

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından çocuklara yönelik Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile Bilim Merkezi iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, çocuklar için Hacivat-Karagöz gölge oyunu, yüz boyama, balon süsleme ve mini illüzyon gösterileri gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirirken, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu da yakından hissetti. Program sonunda katılımcı çocuklara Osmanlı macunu ikram edildi.

Etkinliklerin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri iftar sonrası devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hamaney'in yerine Ali Rıza Arafi geçici olarak atandı

İran'da yeni dönem! Öldürülen Hamaney'in yerine geçen isim belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
İşte İran'ın yeni lideri Ali Rıza Arafi'nin bilinmeyenleri

İşte İran'ın yeni liderinin bilinmeyenleri! İki konuda tecrübesiz
Tahran'ın kalbindeki karargaha saldırı anı kamerada

Karargaha saldırı anı! Patlamanın büyüklüğü kamerada
Hamaney'in ölümü sonrası Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var

Tahran'da mahşeri kalabalık! Binlerin ağzında tek slogan var
Pezeşkiyan: Kan dökmeyi ve intikam almayı görevimiz olarak görüyoruz

Hamaney'in öldürülmesi sonrası Pezeşkiyan'dan intikam yemini
İran'da İlkokulda öldürülen kız çocuğunun kopan elini gösterip isyan etti: Dünya bu cinayeti görmeli

Elindeki bir kız çocuğunun kopan kolu: Dünya bu cinayeti görmeli
Trump'tan İran'ın 'tarihi operasyon' tehdidine ilk yanıt

İran'ın tarihi restine Trump'tan olay yanıt