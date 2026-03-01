Elazığ'da çocuklara yönelik ramazan etkinlikleri sürüyor

Elazığ İl Özel İdaresi tarafından çocuklara yönelik Ramazan etkinlikleri devam ediyor.

Elazığ İl Özel İdaresi bünyesinde faaliyet gösteren İpekyolu Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi ile Bilim Merkezi iş birliğinde düzenlenen program kapsamında, çocuklar için Hacivat-Karagöz gölge oyunu, yüz boyama, balon süsleme ve mini illüzyon gösterileri gerçekleştirildi. Renkli anların yaşandığı etkinliklerde çocuklar keyifli vakit geçirirken, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu da yakından hissetti. Program sonunda katılımcı çocuklara Osmanlı macunu ikram edildi.

Etkinliklerin Ramazan ayı boyunca cuma ve cumartesi günleri iftar sonrası devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı