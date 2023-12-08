Elazığ Belediyesi, yangın ve deprem zararı gören aileye yardım eli uzattı

Elazığ'da evlerinin bir kısmı yangında zarar gördüğü ve depremde hasar aldığı için barakada yaşamaya başlayan ailenin yardımına Elazığ Belediyesi koştu. Ekipler, zarar gören evin yenilenmesi için çalışmalara başladı.

Elazığ'ın merkez Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 7 çocuk annesi Songül Erdemci'nin (29) evi 6 Şubat'taki depremlerde hasar görürken, yaklaşık 3 ay önce de evde yangın çıktı. Evleri yangında zarar gören Erdemci ailesi eve girmeye korktu. Anne Erdemci, evinin karşısında bulunan tarlaya komşularının da yardımı ile ağır hasarlı binalardan çıkan odunlarla derme çatma bir baraka kurdu. Bir çocuğu Sevgi Evleri'nde olan Erdemci, 2'si kumasından 6 çocuğu ile barakada yaşam savaşı veriyor. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirmesinin ardından ailenin yardımına Elazığ Belediyesi koştu. Elazığ Belediyesi, barakada kalan ailenin evini baştan aşağı yenilemek için çalışmalara başladı. İlk etapta evin çatısını yapmakla başlayan ekipler, eşyaları da yenilemek için kolları sıvadı.

"Devletimiz tarafından şuanda evimiz yapılıyor"

Elazığ Belediyesi tarafından evin yapıldığını aktaran Songül Erdemci, kış mevsimini sıcak yuvalarında geçirecekleri için mutlu olduklarını söyledi. İhlas Haber Ajansı'nın haberinin ardından herkesin ayağa kalktığını belirten Erdemci, "Sağ olsunlar birçok yerden yardım gelmeye başladı. Devletimiz tarafından şu anda evimiz yapılıyor. İnşallah önce Allah'ın, sonra da sizin sayenizde bu kışı sıcak yuvamızda geçireceğiz. Şu anda evimizin çatı onarımı yapılıyor, daha sonra mutfak onarımı yapılacak. Odaların camları değişti. Evimizi baştan sona yapacaklar. İnşallah birkaç gün sonra evimize geçeceğiz. Çok mutluyuz, en çok da çocuklarım mutlu. Evlerine geçecekler, çünkü çocuklarım barakada kalmaktan bıkmıştı" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ