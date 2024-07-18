Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Gelen Çağrıların Yüzde 69'u Gereksiz Çağrı

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak 2024'ten bu yana gelen yaklaşık 307 bin çağrının yüzde 69'u vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşların ise su arızası ve hastane randevusu için arayarak merkezi meşgul ettiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 4 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ'da yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2024'ten 6'ıncı ayına kadar 307 bin çağrıyı karşıladı. Bu çağrılardan 94 bin 671'inin asıl vaka olduğu belirtilirken, 213 bin 243 çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni rahatsız eden 1 kişiye ise Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının 'Su arızam var yardım eder misiniz' şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2024 yılı 6'ıncı ay sonu itibariyle 307 bin çağrı geldiğini aktaran Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ahmet Erdem, "Bu 307 bin çağrının yüzde 69'u asılsız çağrı olurken geriye kalan yüzde 35'i vakaya dönüşen çağrıdır. Asılsız çağrı oranları bizlere bayağı zorluyor. Bu konuda vatandaşlarımızı tekrardan uyarmak istiyoruz. Özellikle çocukların ellerine telefonları vermesinler veya gereksiz yere bizleri aramasınlar. Çünkü o an daha büyük olaylar yaşanabiliyor. Biz burada saniyelerle yarışıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyoruz. Asılsız olarak 112'yi rahatsız eden bir kişiye idari para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızı ilk etapta yazı ile uyarıyoruz daha sonra da idari para cezası uygulanıyor. Geçen seneye oranla asılsız ihbar sayımızda çok fazla bir artış yok ama genel itibariyle bir artış var. Asılsız ihbarlar konusunda vatandaşlarımızın biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Sağlık ve emniyet birimimize daha fazla çağrı geliyor. Sağlık yüzde 46, emniyet yüzde 42 ve yaz aylarında yangınların fazla olmasından dolayı itfaiye ekiplerimize de fazla ihbar gelmeye başladı. Bundan kaynaklı itfaiye birimine yüzde 7 ve jandarma ekiplerimize gelen ihbar ise yüzde 6 oranındadır. Gereksiz çağrı olarak su arızası ve hastane randevusu için bizleri arıyorlar. Vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha duyarlı olması lazım. 112'yi ne kadar meşgul ederlerse bizim için o kadar kötü oluyor" dedi. - ELAZIĞ