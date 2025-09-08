Haberler

Ekvador'da Kaçırılan Türk Gezgin Taha Yaman Kılınak'tan Yardım Çağrısı

Ekvador'da Kaçırılan Türk Gezgin Taha Yaman Kılınak'tan Yardım Çağrısı
Güncelleme:
Ekvador'da seyahat eden Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, karteller tarafından kaçırıldığını iddia ederek sosyal medyadan yardım istedi. Türkiye’nin Kito Büyükelçiliği ile iletişime geçen Kılınak, şu anda Kolombiya'nın Bogota kentinde bulunuyor.

Ekvador'da seyahat ederken gaspa uğradığını ve karteller tarafından kaçırıldığını iddia eden Türk gezgin Taha Yaman Kılınak, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısında bulundu. Türkiye'nin Kito Büyükelçiliği, Kılınak'la temasa geçerek yerel makamlarla iletişim kurulduğunu ve olayın takipçisi olunacağını bildirdi.

Instagram'da "atılgan.tr" kullanıcı adıyla gezdiği yerleri paylaşan Kılınak, Guayaquil kentinde çektiği bir videoyla gaspa uğradığını ve bir kartel tarafından kaçırıldığını öne sürdü. Konsolosluğa ulaşamadığını da ifade eden Kılınak'a, Kito Büyükelçiliği tarafından doğrudan mesaj gönderildi. Paylaşım sırasında Instagram hesabına erişimi olduğu görülen Kılınak'a, büyükelçiliğin acil durum hattı bilgisi iletildi.

Diplomatik kaynaklar, Ekvador'da son dönemde artan güvensizlik ortamına dikkat çekerek, özellikle turistlerin hedef alındığı hırsızlık ve gasp olaylarında ciddi artış yaşandığını belirtti.

Kılınak'ın yardım çağrısının ardından, saatler içinde Türkiye'deki yakınları ve ailesi aracılığıyla kendisine ulaşıldı. Türkiye'nin Kito Büyükelçisi'nin bizzat görüştüğü Kılınak, sağlık durumunun iyi olduğunu ve şu anda Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunduğunu ifade etti.

Kılınak'a, Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği'nin acil durum hattı da iletildi. Olay hakkında Türkiye'deki ailesine bilgi verildiği ve gezginin Bogota'daki büyükelçilikten de destek aldığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
