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EKODOSD'de Başkan Bahattin Sürücü Yeniden Seçildi

EKODOSD'de Başkan Bahattin Sürücü Yeniden Seçildi
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Aydın'ın doğasını korumaya yönelik farkındalık çalışmaları yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde yapılan genel kurulda mevcut başkan Bahattin Sürücü, tek adaylı seçimle yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Birçok ören yeri ve doğal güzellikleri ile adeta açık hava müzesi olan Aydın'ın, tarihi ve doğasının korunması adına önemli farkındalık çalışmaları yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde (EKODOSD) genel kurul heyecanı yaşandı. Tek liste ile gidilen seçimlerde ise mevcut başkan Bahattin Sürücü yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi merkezli faaliyet gösteren ve birçok farkındalık çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde genel kurul heyecanı yaşandı. Dernek binasında gerçekleştirilen 8. Olağan Genel Kurul toplantısında yeni yönetim ve başkanlık seçimleri de yapıldı. Tek adaylı olarak gidilen seçimde mevcut başkan Bahattin Sürücü, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Toplantının yönetim başkanlığını Rüştü Kirman, başkan vekilliğini Mustafa Kurt ve katip üyeliğini Bilgesu Şamiloğlu'nun yaptığı genel kurulda gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından EKODOSD'un 3 yıllık faaliyet raporu, bütçesi, tahmini bütçesi, denetleme kurulu raporu, tüzük değişikliği, üyelik aidatlarının güncellenmesi okunarak oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu genel kurul üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edilirken, kurulda 2022-2024 dönemi görev alan yönetim ve denetim kurulu üyelerine ve çalışmalara katkı veren üyelere teşekkür belgeleri takdim edildi.

EKODOSD'un yeni yönetim kurulu ise Bahattin Sürücü, Sebahat Serap Çubukçu, Nawal Algeedi, Bilgesu Şamiloğlu, Selçuk İnanç, Abdullah Kavak, Derya Koçyiğit isimlerinden oluştu. Denetim Kurulu üyeliklerine de Rüştü Kirman, Ahmet Azbazdar, Gülru Bektaş seçildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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