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Trump: Venezuela ile Tarihin En Büyük Petrol Anlaşması

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ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına" vardıklarını ve Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını belirtti.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile konu hakkında yakın şekilde çalıştığını kaydetti.

ABD'nin, özel sektörle kurulan ortaklık aracılığıyla Venezuela'daki 65 milyar varilden fazla petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladığını aktaran Trump, "Venezuela ile dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasına az önce imza attık!" ifadesini kullandı.

Trump, anlaşmanın ABD'nin petrol rezervlerini iki katından fazla artıracağını ve ülkenin petrol arzını önemli ölçüde güçlendireceğini savundu.

Kaynak: AA
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