EGM'den maaş promosyonlarına ilişkin iddialarla ilgili açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyonlarına ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) maaş promosyonlarına ilişkin iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada EGM personelinin 5 yıllık maaş promosyon protokolünün Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalandığını ve promosyon ödemeleri 104 TL'den 300 TL'ye çıktığı bildirildi.

Yapılan açıklamada Emniyet Teşkilatı'na yönelik dezenformasyon faaliyetlerinin yürütüldüğünü bildiren Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), "FETÖ ile aynı dili kullanan ve uzun zamandır teşkilatımıza yönelik dezenformasyon faaliyeti yürüten bazı sosyal medya hesapları tarafından gündeme getirilmeye çalışılan teşkilat mensuplarımızın maaş promosyonlarına ilişkin asılsız iddialarla ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur" açıklamasında bulundu.

Personellerin, 2022-2027 dönemini kapsayan 5 yıllık maaş promosyon protokolünün, 18 Mart tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş ile imzalandığını ve promosyon ödemelerinin 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlandığını bildiren EGM açıklamasında şöyle denildi:

"Promosyon ihalesine, ilgili teknik şartnamenin "bankanın her il merkezinde asgari bir şubesi bulunacaktır" şartını sağlayan 3'ü kamu, biri özel olmak üzere toplam 4 banka davet edilmiş; Ziraat Bankası katılım sağlamamış, Halkbank teşekkür mektubu göndermiş, İş Bankası 129 TL teklif sunmuş, Vakıfbank ise 225 TL'lik teklifini daha sonra 300 TL'ye çıkararak en yüksek teklifi vermiştir.

Tüm taraflar ve yetkililerin bulunduğu komisyonca, Vakıfbank'ın 300 TL'lik teklifi, en iyi teklif olarak değerlendirilmiş ve protokolün imzalanmasına müteakip personele ödenmeye başlamıştır.

Promosyon ödemelerinin, enflasyon karşısında değer kaybetmemesi için her 6 ayda bir yapılacak memur maaş zammı oranında artırılması şartı getirilmiştir. Bu çerçevede Ocak 2023 tarihinde ilk zamlı ödeme gerçekleştirilecek ve aylık 300 TL'lik ödeme memur maaş zammı oranında artacaktır.

Promosyon ödemelerinin tamamı personele dağıtılmakta olup taşıt alımı gibi farklı bir alanda kullanımı asla söz konusu değildir."

EGM, maaş protokolünün, il emniyet müdürlüklerinin mevcut protokollerinin süresi bittikçe dahil olabileceği şekilde düzenlendiği de bildirildi. - ANKARA