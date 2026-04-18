Umut Akdoğan'dan "Eğitimde Artan Şiddet" Tepkisi: "Birçok Alanda Yeniliklere İhtiyacımız Var"

(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde Eğitim- Sen üyeleri, eğitimciler, siyasetçiler ve vatandaşlar Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi. Eyleme destek veren CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Bunun tek bir nedeni ve müsebbibi de yok tek bir kişi suçlu değil. Birçok alanda yeniliklere ihtiyacımız var" dedi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Eğitim- Sen üyeleri, eğitimciler, siyasetçiler ve vatandaşlar Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını protesto etti. Öğretmenlerin eğlemine CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, CHP PM Üyesi Tolga Sağ, Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri de destek verdi. Umut Akdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"Hükümetin ve bakanlığın duyarsızlığı ne olacak, televizyon ekranlarında sürekli şiddet içeren görüntüler ne olacak. Ez cümle şunu söylemek istiyorum. Bunun tek bir nedeni ve müsebbibi de yok tek bir kişi suçlu değil. Birçok alanda yeniliklere ihtiyacımız var ancak ne yazık ki iki ilimizde de çocuklarımızı, öğretmenlerimizi kaybettik. Bu direnişi gösteren, bu ölümlere dur demek isteyen sendikaların bir arada yaptığı bu eyleme, verdiği mücadeleye Türkiye'nin dört bir yanında katkı vermek istiyoruz. Dün Ankara'daydık bugün Muğla'da buradayız ve öğretmelerimizin yanında olmayı bir görev bildik.Kaybettiğimiz çocuklarımıza ve öğretmenlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Bir daha tekrarlanmaması için mücadele edeceğiz en büyükisteğimiz budur. Bir çocuğumuz burnu kanarken üzülen bizler bu mücadelede emeği olan herkesi saygı ile selamlıyorum."

Kaynak: ANKA