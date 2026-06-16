Eğitim Sen Trabzon'dan Ankara'da Öğretmenlere Müdahaleye Tepki: Bilime, Akla, Vicdana Şiddet Uygulandı, Kelepçe Takıldı

Haber: Gençağa Karafazlı

(TRABZON)- Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, Ankara'da mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin hak arama eylemine yönelik müdahaleye tepki gösterdi. İkinci, eğitim emekçilerinin hak, adalet ve insanca çalışma koşulları talebinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Eğitim Sen zulme ve zorbalığa karşı haklının ve halkının yanında olmaya devam edecek" dedi.

Eğitim Sen Trabzon Şube Başkanı Muhammet İkinci, sendika üyesi bir grup öğretmenle Trabzon eski hükumet konağı önünde Ankara'da mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin hak arama eylemine yönelik müdahaleye tepki gösterdi. İkinci, eğitim emekçilerinin hak, adalet ve insanca çalışma koşulları talebinden vazgeçmeyeceğini belirterek, "Eğitim Sen zulme ve zorbalığa karşı haklının ve halkının yanında olmaya devam edecek" dedi.

Yapılan açıklama şöyle:

"HAK, HUKUK VE ADALET YERE YATIRILDI. VİCDANLARA KELEPÇE VURULDU"

"Dün Ankara'da ülkemiz adına bir utanç yaşandı. Hak, hukuk ve adalet yere yatırıldı. Vicdanlara kelepçe vuruldu. Mülakat mağduru ve özel sektör öğretmenlerinin haklı ve meşru hak arama eylemine akıl almaz bir şekilde polis müdahalesi gerçekleştirildi. Çok sayıda eğitim emekçisinin yanında Türkiye'nin en eski ve köklü sendikası Eğitim Senin genel başkanına adeta düşman hukuku uygulandı. Yere yatırılmak suretiyle ters kelepçe takıldı. Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Bunca hukuksuzluğun karşısında sessiz mi kalalım? Adaletsizliğinize rıza gösterip boyun mu eğelim? Yarattığınız eşitsizliğe ve sömürü düzenine teslim mi olalım? İnsanlık onur ve haysiyetini sahipsiz mi bırakalım? Haksızlık karşısında susup dilsiz şeytan mı olalım? Milyonları mahkum etmek istediğiniz sefalet ve kölelik düzenine evet mi diyelim?"

"ASLA AMA ASLA EVET DEMEYECEĞİZ, TESLİM OLMAYACAĞIZ, RIZA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Asla ama asla evet demeyeceğiz, teslim olmayacağız, rıza göstermeyeceğiz! Sonuna kadar direnecek, mücadele edecek ve mutlaka biz kazanacağız. Halk kazanacak! Ülkemizde hak aramanın suç haline getirilmek istendiği günler yaşıyoruz. Her alanda yaşanan çürüme giderek derinleşiyor. Emekçiler, üreticiler, köylüler, kadınlar, gençler bastırılmak, sindirilmek isteniyor.

Eğitim emekçileri de bu nobranlıktan ve karanlıktan payını ziyadesiyle alıyor. Dün yaşananlarla birlikte rejimin niteliği tartışma götürmeyecek bir şekilde bir kez daha açığa çıktı. Baş tacı edilmesi gereken eğitimcilere şiddet uygulandı, kelepçe vuruldu. Niçin? Haklarını arıyorlar, verilen sözlerin tutulmasını istiyorlar, adaletin tesis edilmesini, insanca yaşama ve çalışmama koşullarının sağlanmasını talep ediyorlar. Tahammül edilemeyen, suç addedilen taleplere bakar mısınız? Burada hukuktan, hukuk devletinden söz edilebilir mi?

"BİLİME, AKLA, VİCDANA ŞİDDET UYGULANDI, KELEPÇE TAKILDI"

Dünkü müdahale ile açığa çıkan bir gerçek de ülkemizde şiddetin kaynağının iktidar olduğudur. Toplumumuzu kuşatan şiddet sarmalı, iktidar tarafından beslenmekte ve şiddet bizzat uygulanmaktadır. Daha yakın bir zamanda okullarımızda yaşanan şiddet vakalarında çocuklarımızın ve öğretmen arkadaşlarımızın yaşamlarını kaybetmesi karşısında edilen sözlerin ne kadar sahte ve samimiyetsiz olduğu artık herkes tarafından görüldü. Bilime, akla, vicdana şiddet uygulandı, kelepçe takıldı. Biliyoruz, iktidar kendisine biat edecek bir toplum istiyor. Öğretmenler karanlık ve sermayeden yana bu düzene teslim olup hizmet ederse ne ala! Ama itiraz edip direnir de tu kaka! Ama bu toprakları tanımadıkları belli. Öğretmen boyun eğer mi, diz çöker mi, zulme eyvallah der mi, yalvarır mı, cümle hukuksuzluğun, adaletsizliğin karşısında sessiz kalır mı? Eğitim Sen susmaz ve teslim olmaz! Encümen-i Muallimin'den TÖS'e, TÖB-DER'den Eğit-Sen'e bu mücadele geleneğine kelepçe işlemez! Bu gelenek (Muallimler Cemiyeti) 1918 İstanbul'unda İngiliz emperyalizminin işgaline karşı koydu; size mi teslim olacak! Çetelere, uyuşturucu baronlarına kelepçe takmayanlar; mülakat, sömürü mağduru meslektaşlarıyla dayanışan eğitim emekçilerine kelepçe takıyor. O kelepçeleriniz, duvarlarınız, barikatlarınız... Vız gelir bize vız.. Eğitim Sen zulme, zorbalığa karşı halkının, haklının yanında olmaya devam edecek. "

Kaynak: ANKA