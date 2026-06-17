Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde evinde kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısında ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İslahiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Saniye Yaşar'ın (59) evinden gelen sesleri duyan komşuları ve vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde Saniye Yaşar'ı silahla vurulmuş halde yerde kanlar içinde buldu. Yaşar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası İslahiye İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kadının evine giren şahıslar tarafından silahla vurulduğu iddia edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı