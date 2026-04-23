Eğitim-İş'ten, Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Açıklaması: 2025'te Mesem Kapsamında En Az 85 Çocuk Hayatını Kaybetti

Haber: Mehmet Rebii ÖZDEMİR

(SAMSUN) – Eğitim-İş Samsun Şubesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptığı açıklamada, Örgütlenme Sekreteri Volkan Altun, "Mesleki eğitim ve staj adı altında çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor. 2025 yılında sadece MESEM kapsamında en az 85 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Eğitim-İş Samsun Şubesi Samsun Onur Anıtı önünde, yağmur altında basın açıklaması yaptı. Örgütlenme Sekreteri Volkan Altun 23 Nisan'ın çocuklar açısından giderek ağırlaşan koşullar altında karşılandığını ifade ederek şu verileri paylaştı:

"Avrupa ülkeleri arasında çocuk yoksulluğu ve sosyal dışlanma oranının en yüksek olduğu ülke, yüzde 37,6 ile Türkiye'dir. Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için ailesi yanında desteklenen çocuk sayısı son dört yılda 137 binden 181 bin 202'ye yükselmiştir. MESEM'de kayıtlı 561 bin 288 öğrenci bulunurken, kayıt dışı çalışanlarla birlikte yaklaşık 3 milyon çocuk iş yerlerinde çalıştırılmaktadır."

Altun, tablonun en ağır sonucunun açlık olduğunu belirterek, yetersiz beslenmenin çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini tehdit eden bir halk sağlığı krizine dönüştüğünü söyledi. Nisan ayında beslenme çantası maliyetinin bir önceki aya göre yüzde 6,15 arttığını ve bir çocuğun aylık beslenme maliyetinin asgari ücret içindeki payının yüzde 7,27'ye çıktığını vurguladı.

Eğitim sisteminin kamusal bir hak olmaktan çıkarıldığını ifade eden Altun, MESEM uygulamaları üzerinden çocukların ucuz iş gücü haline getirildiğini belirtti. Yüz binlerce çocuğun örgün eğitimden koparıldığını söyleyen Altun, "Mesleki eğitim ve staj adı altında çocuk işçiliği meşrulaştırılıyor. 2025 yılında sadece MESEM kapsamında en az 85 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti." dedi.

Altun, çocuk yoksulluğunun kuşaktan kuşağa aktarıldığını ve bu durumun toplumsal eşitsizlikleri derinleştirdiğini ifade etti. Çocukların sadece ekonomik değil, ideolojik baskılarla da karşı karşıya olduğunu belirten Altun, tarikat ve cemaat bağlantılı yapıların eğitim alanında etkili olduğunu söyledi. Eğitimin laik ve bilimsel niteliğinin aşındırıldığını ifade eden Altun, eleştirel düşünceden uzak nesiller yetiştirilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Kaynak: ANKA