Eğitim-İş'ten Karabük'teki "Usulsüz Atamaya" Tepki: "Karar Derhal İptal Edilmeli"

Haber: Ayşegül BAYLAM

(VAN) - Karabük'te Eğitim-İş Sendikası üyeleri, Mehmet Vergili Fen Lisesi'ne Türk Dili ve Edebiyatı branşında yapıldığı iddia edilen usulsüz atamayı protesto etmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Karabük'te Eğitim-İş Sendikası üyeleri, Mehmet Vergili Fen Lisesi'ne Türk Dili ve Edebiyatı branşında yapıldığı iddia edilen usulsüz atamayı protesto ettiler. Eyleme; Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin, Genel Özlük-Hukuk Sekreteri Yeliz Toy, Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, Genel Merkez Avukatı Burak Sabuncu, Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik ve sendika üyeleri katıldı.

Sendika temsilcileri, Ovacık'ta görev yapan bir Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeninin, yönetmelik ve objektif kriterler göz ardı edilerek Karabük merkezde bulunan Mehmet Vergili Fen Lisesi'ne atandığını, buna rağmen yıllardır görev yapan ve başvuru hakkı bulunan öğretmenlerin sistem dışına itilerek yok sayıldığını belirtti.

"Şeffaflıktan uzak, tepeden inme bir biçimde gerçekleşmiştir"

Eğitim-İş Karabük Şube Başkanı Zeki Çelik, fen liselerinde öğretmen atamalarının özel koşullara bağlı olduğunu hatırlatarak, "Fen liseleri, alan yeterliliği ve objektif ölçütleri zorunlu kılan seçkin eğitim kurumlarıdır. Mehmet Vergili Fen Lisesi, Karabük'ün gururu bir okuldur. Ancak yapılan bu atama, usul ve esaslar hiçe sayılarak tepeden inme bir biçimde gerçekleştirilmiştir. Bu bir skandaldır, büyük bir haksızlıktır" dedi.

Çelik, söz konusu kararın yalnızca başvurup atanamayan öğretmenlere değil, Karabük genelinde norm fazlası durumdaki 24 Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni başta olmak üzere, yaklaşık 3 bin öğretmenin emeğine saygısızlık olduğunu vurguladı.

"Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi'ndeki atama iptal edilmelidir"

Eğitim-İş Genel Sekreteri Seher Ergin ise, proje okulu atamalarının uzun süredir tartışmalı olduğuna dikkat çekerek, Karabük'teki örneğin liyakat tartışmalarını derinleştirdiğini söyledi. Ergin, deneyim ve hizmet süresi sınırlı olan bir öğretmenin fen lisesine atanırken; yıllardır görev yapan ve norm fazlası durumdaki onlarca öğretmenin yok sayılmasının 'haklı bir güvensizlik' yarattığını belirterek, "Bu atama hangi kriterlerle yapıldı? Hizmet puanı, kıdem ve başarı neden göz ardı edildi? Neden duyuru yapılmadı? İl Milli Eğitim Müdürlüğü bu süreçten haberdar mıydı? Bakanlık bu sorulara hala yanıt vermedi" dedi.

Ergin, şeffaflıktan uzak uygulamaların öğretmenlerin motivasyonunu yerle bir ettiğini vurgulayarak, "Adaletsiz atamalar, yıllardır emek veren eğitimcilerin mesleki inancını sarsmaktadır" ifadelerini kullandı. Ergin, Karabük'teki atamanın derhal iptal edilmesini, proje okulu atamalarının ise bütünüyle yeniden düzenlenmesini talep etti.