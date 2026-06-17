Eğitim-İş Şube Başkanı Rona, Koruma Polislerinin Engellemesine Rağmen Bakan Tekin ile Görüştü

Haber : Zehra DEĞİRMENCİ - Kamera: Sibel KAHRAMAN

(BURSA) - Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, koruma polislerinin engellemelerine rağmen Bursa ziyaretinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Bursa'daki okulların deprem dayanıklılığı ile ilgili kaygımızı, bu konuyla ilgili bilgi edinme başvurumuzun reddedilmesini, sonrasında bunu dava edişimizi ve davayı kazanmamıza rağmen mahkeme kararının Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmaması konularını aktardım" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bursa'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik ziyareti sırasında Eğitim-İş Bursa Şube Başkanı Özkan Rona, Bakan Tekin'e seslenerek, görüşmek istediğini bildirdi. Bu sırada koruma polisleri Rona'yı engellemeye çalıştı. Polislerin engellemesine rağmen görüşme talebini dile getiren Rona, Bakan Tekin ile görüştürülmedi.

Tekin'in Bursa Valiliği'ndeki programının ardından ziyaret edeceği Hamidiye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi önüne gelen Şube Başkan Rona, Bakan Tekin ile görüşme isteğini yineledi. Burada da polisin engellemesiyle karşılaşan Rona, bir süre sonra Bakan Tekin ile görüştürüldü.

"KENTTEKİ OKULLARIN DEPREME DAYANIKLIĞIYLA İLGİLİ KAYGILARIMIZI ANLATTIK"

Rona, Bakan Tekin ile yaptığı görüşmeyi ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Bakan Tekin'e kentteki okulların sorunlarını aktardığını söyleyen Rona, "Öncelikle Bursa'nın okulların deprem dayanıklılığı ile ilgili kaygımızı, bu konudaki bilgi edinme başvurumuzu, başvurumuzun reddedilmesini, sonrasında bunu dava edişimizi ve davayı kazanmamıza rağmen mahkeme kararının Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulanmadığını ve dolayısıyla tüm bu gelişmelerin Bursa'daki okulların deprem dayanıklılığı konusundaki kaygılarımızı arttırdığını ifade ettik. Sayın Vali ve Sayın Bakan bu konuda gerekli önlemleri aldıklarını ifade ettiler. Ancak tabii hala mahkeme kararının uygulanmaması ve kamuoyuna güven verici açıklamaların yapılmayışı Bursa'daki okulların depreme karşı dayanıklılığı konusundaki kaygılarımızı devam ettiriyor" dedi.

"ÖĞRETMENLERE AŞIRI YÜK YÜKLEDİĞİNİ İLLETİK"

Öğretmenlerin artan iş yüküyle ilgili yaşanan sorunları Bakan Tekin'e anlattığını dile getiren Rona, "Son dönemde öğretmenlere asıl işlerini yapmalarını engelleyeceği çokça angarya yük yüklendiğini, bunlardan en çok zaman alıcı ve öğretmenlerin mesleki verimini düşüren gelişim raporları doldurulması konusunu görüştük. Bunun yapılabilir olmadığını, öğretmenlere aşırı yük yüklediğini, kimi öğretmen arkadaşlarımızın 300-400 öğrenciye kadar gelişim raporu doldurmak zorunda kaldığını, gelişim raporlarının her bir öğrenci için sayfalar dolusu olduğunu ve zaman açısından bunun sağlıklı bir şekilde işletilmesinin imkansız olduğunu, gelişim raporları uygulamasının kaldırılması talebimizi ilettik. Sayın Bakan bu konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını, bu çalışmayı kaldırmak yerine kısaltacaklarını ifade ettiler. Biz de sendika olarak gelişim raporlarını doldurmama eylemimize devam ediyoruz. Son olarak da Bakan'a 29-30 Haziran'da öğretmenlerin mesleki çalışmalarının çevrim içi yapılmasıyla ilgili sahadan gelen talepleri ilettik ve Bakan da 29-30 Haziran'da yapılacak mesleki çalışmaların çevrim içi olacağını, yüz yüze olmayacağını ilk defa orada bize açıkladı" diye konuştu.

Kaynak: ANKA