Eğirdir'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

15 Temmuz şehitleri tüm yurtta olduğu gibi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde de anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle ilk tören Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitimi Merkezi Komutanlığı'nda düzenlendi. Burada şehitlikte dualar edilerek, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Eğirdir Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu şehitler için dua etti. Müftü Eroğlu, "Yarabbi 15 Temmuz gecesi vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin. Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize yardım eyle. Bütün şehitlerimize rahmet eyle, yaşayan gazilerimize sağlık, sıhhat nasip eyle" dedi.

Müftü Eroğlu'nun duasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi, dualar okundu, karanfiller bırakıldı. Törene Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Garnizon Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Nusret Baler, Ankara Şehit Yakınları ve Gaziler Federasyonu Başkanı Levent Yüce, 15 Temmuz gazisi Üzeyir Civan, Güneydoğu gazisi Müslüm Öztürk, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eğirdir Temsilcisi Kıbrıs gazisi Hüseyin Koçaslan, Kıbrıs gazisi Mürsel Daldal, askeri erkan, daire amirleri ve huzurevi sakinleri katıldı. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Yerel