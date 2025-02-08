Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Tsunami Uyarısı Getirdi

Ege Denizi'ndeki Deprem Fırtınası Tsunami Uyarısı Getirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jeofizik Yüksek Mühendisi Serhat Durmuş, Ege Denizi'nde meydana gelen olağandışı deprem fırtınası sonucunda büyük bir depremin ya da yeni bir yanardağ oluşumunun beklediğini belirtti. Ayrıca, 6 metrelik tsunami dalgaları oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem fırtınasının ya büyük bir deprem ya da yeni bir yanardağ oluşumuyla sonuçlanacağını belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi, Deprem ve Zemin Mekaniği Uzmanı Serhat Durmuş, tsunami uyarısında da bulundu. Durmuş, 6 metrelik tsunami dalgaları oluşabileceğini ifade etti.

Ege Denizi'nde günlerdir devam eden deprem fırtınası, Türkiye'nin Ege kıyılarında da tedirginliğe yol açtı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Jeofizik Yüksek Mühendisi, Deprem ve Zemin Mekaniği Uzmanı Serhat Durmuş, yaşanan bu sismik hareketlerin sonuçlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Ege Denizi'nde yaşananlar olağan dışı bir durum"

Ege Denizi'ndeki hareketliliğin olağan dışı olduğunu belirten Durmuş, "Son 1 haftadır meydana gelen olağan dışı sismik aktiviteler var. Bunlar, jeofizik camiasını ikiye böldü. Meydana gelen bu aktivitelerin sonunda yeni bir yanardağ mı oluşacak, yoksa çok ciddi bir deprem mi oluşacak, iki çok önemli beklentimiz var. İlerleyen zamanlarda hangisinin gerçekleşeceğini hep birlikte göreceğiz. Fakat ilginç olan son 50 yılda, 1975'ten bu yana bu bölgede 492 deprem olurken, son bir haftada 1200'ü buldu. Bu 1200 depremin ilginç olan yanı 48 tanesinin 4 büyüklüğünün üstünde olması. Bunlar küçük depremler değil, sonuçta bir binada hissedilebilecek depremler. Bu bölgedeki hareketlilik devam ediyor" dedi.

Muğla, Aydın ve İzmir uyarısı

Bu bölgede oluşabilecek bir depremin Türkiye'nin Ege kıyılarını da etkileyeceğini belirten Serhat Durmuş, "Biz şu açıdan bakıyoruz olaya; bu bölge Bodrum'a 140 kilometre, İzmir'e 180 kilometre gözüküyor. Sonuçta biz Muğla, Aydın, İzmir üçgeninde bu depreme ya da yanardağdaki patlamaya maruz kalacağız. Bu hareketliliğin sonucunda ciddi bir kırık oluşursa yaklaşık 7.3 büyüklüğüne kadar ciddi bir deprem bekleniyor. Dolayısıyla burada oluşabilecek tsunamiler de önemli. 6-6 buçuk metreyi bulabilecek tsunamiler meydana gelebilir" diyerek tsunami ihtimaline karşı uyarıda bulundu.

Ege Denizi'nde 2011-2012 yıllarında da buna benzer bir periyot yaşandığını hatırlatan Durmuş, "Depremler 2 yıl bu şekilde devam etti ama ciddi bir patlama vesaire olmadı. Bu seferki olayın farklı olduğunu düşünüyoruz. Bu ciddi bir anormallik. Yunan jeofizikçilerle de aynı fikirdeyiz bu konuda. Ciddi bir anomali olduğu için bunun hemen akabinde ya büyük deprem ya da Santorini Adası'nın kuzeyinde 50-60 km'lik alanda yeni bir yanardağ oluşumu bekliyoruz. Bu iki alternatif üzerine yoğunlaşıyor jeofizikçiler" dedi. Durmuş, yanardağ patlamasının ise Türkiye'yi çok fazla etkilemeyeceğini ifade etti.

Bu sismik hareketlilik sonucu 7.3 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Durmuş, tsunami dalgalarının ise maksimum 10 metreye ulaşacağını ifade etti. Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tsunami dalgaları 7.3 büyüklüğündeki depremde 6 metreye ulaşabilir. Bunlar çok yüksek gibi gözükmese de tsunami dalgaları saatte 850 km'lik bir hızla çarpıyor. İki katlı bina yüksekliğinde, 850 km hızla çarptığını düşünün, mutlaka ciddi bir tahribata neden olacaktır. Şu an Yunanistan'da tsunamiden ve volkanlardan kaynaklı alarm verildi. Volkanlarda en yükseği 8 olan skalada 7 skalasında bir uyarı verildi. Tsunami senaryolarında tsunaminin bir etki alanı vardır. 1 metre yüksekliğindeki dalga 200 metre içeri girebilir. Yükseklere çıkmak verilmesi gereken ilk reaksiyondur. Kıyılarda vakit geçirmemek ve böyle bir riske karşı uyanık davranmak gerekir. Vatandaşlarımızın bunu takip etmelerini ve AFAD'dan gelecek uyarıları dikkate almaları gerektiğini hatırlatmak istiyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Terim'den dünya futbolunu sarsacak öneri
img

Kızını yanağından öptü, bir anda bu hale geldi
img

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.