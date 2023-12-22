Efes Selçuk Belediye Başkanı Meryem Ana Evi için çağrıda bulundu

Sabah saatlerinde işçilerle birlikte Meryem Ana Evi'ne çıkan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, burada yaptığı çağrının ardından şehir merkezine geçerek halka broşür dağıttı. Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, vatandaşlarla birebir konuşurken "Bu hepimizin görevi. Meryemana Evi'ne hepimiz sahip çıkmalıyız, yarın sizleri saat 14.30'da Meryemana Evi'ne bekliyorum" dedi. İşçiler de "Geleceğimiz için buradayız, haklarımızdan vazgeçmiyoruz" görüşünü dile getirdi.

BELEDİYE İŞÇİLERİ: "İŞSİZ KALMAK İSTEMİYORUZ"

Meryem Ana Evi'ne giderek direnişe ortak olan Belediye işçileri işsiz kalmak istemediklerini, gerekirse sonuna kadar Meryem Ana Evi'nde nöbet tutmaya hazır olduklarını söyledi. Yeni evlendiği için borçlarını ödemeye çalışan bir işçinin duygu yüklü sözleri ise diğer işçileri duygulandırdı.

İşçiler adına konuşan Efes Selçuk Belediyesi Sanat Yönetmeni Gülhan Ayhan, "Bugün burada Efes Selçuk için, çocuklarımız için, geleceğimiz için buradayız. Bildiğiniz gibi Meryem Ana Otopark gelirleri belediyemizden alınmaya çalışılıyor. Belediyemizin temel gelir kaynağına göz dikiliyor. Arkadaşlar bu belediye çalışanları olarak bizlerin maaşlarını alamaması demek. Ekonomik krizin giderek derinleştiği, zamların günden güne arttığı bir dönemde günü gününe yatan maaşlarımız bizlerin tek dayanağı oldu. Ekonomi bu kadar kötüye giderken, zamlar bu kadar artıyorken şimdi bu tek dayanağımıza da göz diktiler. Bunu kabul etmiyoruz" dedi.

Aldıkları maaşların sadece kendileri için değil, aileleri için değil kent esnafı için de çok önemli olduğuna dikkat çeken Gülhan Ayhan; "Biz maaş alamazsak kent esnafından alışveriş yapamayacağız, bir şeyler alamayacağız, çarşıya pazara çıkamayacağız. Burada kaybeden Efes Selçuk olacak, memleketimiz olacak. Belediye kazanırsa, belediyemiz ayakta durursa biz çalışanlar ayakta dururuz, biz çalışanlar ayakta durursak Esnaf ayakta durur, Efes Selçuk ayakta durur. Efes Selçuk'un ayakta durması için Meryem Ana Evi üzerindeki haklarımızdan vazgeçmiyoruz…" dedi.

Pankartlarla Meryem Ana Evi'nde Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel'in başlattığı direnişe kendileri ve çocuklarının geleceği için katılan işçiler, bunun siyaset ötesi bir durum olduğuna dikkat çekerek; "Bu işin siyaseti yok. Yıllar önce Efes Ören yerlerinden yüzde 40 pay alan Belediyemizden bu pay merkezi hükümet tarafından alındı. Belediye kaynaklarımız yarıya indirildi. Şimdi ise belediye kaynaklarımızı tamamen elimizden almaya çalışıyorlar. Buna sadece biz değil, bütün Efes Selçuk halkı dur demeli. Biz yarın saat 14.30'da yine buradayız, sizler de burada olun. Bizim için, kendi geleceğiniz için, ilçemizin geleceği için" dediler.

Meryem Ana Evi için imza kampanyası da başlatan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, daha sonra işçilerle birlikte kent merkezine inerek yarın saat 14.30'da tüm halkı Meryem Ana Evi'nde toplanmaya davet etti.