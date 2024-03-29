Efeler İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Aydın Şubesi Kan Bağışı Kampanyası Düzenledi

Efeler İlçe Müftülüğü ve Türk Kızılay Aydın Şubesi iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kan bağışı oranlarındaki azalmaya dikkat çekmek ve toplumu kan bağışına yönlendirmek amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, Efeler Müftülüğü bünyesinde görev yapan din görevlileri kan bağışında bulundu. Kampanyanın farkındalık oluşturduğunu belirten Efeler İlçe Müftüsü Mehmet Yorulmaz, kan bağışı kampanyasının Kızılay ile ortak bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Başta kamu görevlileri olmak üzere bütün vatandaşları bağış yapmaya davet ediyorum" dedi.

Müftü Yorulmaz, başta Kızılay ekibine, din görevlilerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - AYDIN