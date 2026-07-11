Çiftçiler bitki koruma ve tarımsal destekler konusunda bilgilendirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde üreticiler, bitki koruma ürünleri uygulama belgesindeki yeni düzenlemeler, tarımsal destekler ve kestane gal arısıyla mücadele konularında düzenlenen toplantıda bilgilendirildi.

Efeler'de çiftçilerin güncel tarımsal uygulamalar ve mevzuat hakkında bilinçlendirilmesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Efeler ilçesine bağlı Erikavak Mahallesi'nde düzenlenen toplantıya Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen ile teknik personel katıldı. Toplantıda üreticilerle bir araya gelen ekip, tarımsal üretime ilişkin güncel konular hakkında bilgilendirmede bulunurken, çiftçilerin sorularını da yanıtladı. Toplantının ana gündemini Bitki Koruma Ürünleri Uygulama Belgesi kapsamında uygulayıcılara yönelik eğitim oluşturdu. Bu çerçevede ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikler üreticilere ayrıntılı şekilde anlatılırken, belge sahibi uygulayıcıların uyması gereken kurallar ve yeni düzenlemeler hakkında bilgi verildi. Programda ayrıca güncel tarımsal destekleme uygulamaları hakkında bilgilendirme yapılırken, bölge üreticileri için önemli ürünlerden biri olan kestanede verim kaybına neden olan kestane gal arısıyla mücadele yöntemleri ile alınması gereken önlemler de paylaşıldı. Toplantıda, tarımsal üretimde doğru uygulamaların yaygınlaştırılması, bitki sağlığının korunması ve üreticilerin güncel mevzuat konusunda bilinçlendirilmesinin önemine dikkat çekilirken, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün üreticilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı