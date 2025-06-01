Edremit Yurdun Sesi Korosu Burhaniyelileri Coşturdu

Edremit Yurdun Sesi Korosu Burhaniyelileri Coşturdu
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Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen yılsonu sergisinde, Edremit Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu, şef Saim Karataş yönetiminde konser vererek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Etkinlikte türküler seslendirilirken, katılımcılar büyük bir coşkuyla dans etti.

Balıkesir'de, Edremitli amatörler Burhaniyelileri coşturdu

BALIKESİR - Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezinin düzenlediği yılsonu sergisi ilgi görürken, etkinliğe katılan Edremit Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosunun, şef Saim Karataş öncülüğündeki konseri de Burhaniyelileri coşturdu. Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezindeki konserde yurdun değişik yörelerinden türküler seslendirilirken, türkülere eşlik edip oyunlar oynayan izleyiciler unutulmaz vakit geçirdi.

Tamamı amatörlerden oluşan, Edremit Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosunun konserini İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve konuklar izledi. Türkülere eşlik eden vatandaşlar, müziğin ritmine uyarak oyunlar oynadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, şef Saim Karataş ve koro üyelerine teşekkür etti. Etkinliklerin devamını isteyen Edremit Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu Şefi Saim Karataş, " Burhaniye Halk Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu sergiye, Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu olarak katılım sağladık. Seyircileri elimizden geldiğince coşturduk. Onlarda bize türküleri ile iştirak ettiler. Güzel bir etkinlik oldu. Bizde etkinliğe katkı sağladığımız için mutluyuz. Herkese selamlar. Bu etkinliklerin devamını dileriz" diye konuştu. Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Turan Fırat Algül de, " Bu gün Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında ana sergimizi açtık. Ana sergimizi açarken Akçay Yurdun Sesi Türk Halk Müziği Korosu da bize misafir olarak geldi. İçtenlikle güzel türkülerini söylediler. Bizlerde ekimiz ile birlikte eğlendik., oynadık. Çok güzel kaliteli vakitler geçirdik. Hepsine, sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA TALAY - Yerel
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