Edremit'te Yeni Aile Sağlık Merkezi ve Acil İstasyonu İnşaatı Devam Ediyor

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, yapımı devam eden Zeytinli Yeni Akçay 8 Hekimli Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil İstasyonu inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Kaymakam Odabaş, yetkililerden çalışmaların mevcut durumu hakkında detaylı bilgi alırken, merkezin bölge açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Modern tıbbi donanımlarla donatılacak sağlık merkezinin, vatandaşlara daha nitelikli ve hızlı hizmet sunacağını ifade eden Odabaş, projenin tamamlanmasıyla sağlık alanındaki önemli bir eksikliğin giderileceğini vurguladı.

Ekim ayında tamamlanması planlanan merkezin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki sağlık altyapısının güçleneceği, acil durumlara müdahale kapasitesinin artacağı ve vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay erişebileceği kaydedildi.

Kaymakam Odabaş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bölge halkının sağlık hizmetlerinde önemli bir rahatlama yaşayacağını belirtti. - BALIKESİR