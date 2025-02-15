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Edremit'te Öğrenciler Askeri Birliği Ziyaret Etti

Edremit'te Öğrenciler Askeri Birliği Ziyaret Etti
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 429 lise öğrencisi, 'Mehmetçikle Bir Gün' etkinliği kapsamında 19. Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Öğrenciler askeri disiplin, eğitim süreçleri ve meslek hakkında bilgi aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen "Mehmetçikle Bir Gün" etkinliği kapsamında, ilçedeki 8 liseden 429 öğrenci, 19. Komando Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Etkinlik, öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işleyişini yakından görmeleri ve askerlik mesleği hakkında bilgi edinmeleri amacıyla gerçekleştirildi. Ziyaret boyunca öğrencilere, komandoların görevleri, eğitim süreçleri ve askeri disiplin hakkında detaylı bilgiler verildi. Öğrenciler, komutanlarla birebir sohbet etme imkanı bulurken, askerlik mesleğiyle ilgili merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı.

Askeri yetkililer eşliğinde birlik içerisindeki eğitim alanlarını gezen öğrenciler, çeşitli askeri araç ve teçhizatları da yakından inceledi. Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen tatbikat ve askeri gösteriler, gençler tarafından büyük ilgiyle takip edildi.

Yetkililer, bu tür organizasyonların gençlerin vatan sevgisini pekiştirdiğini ve askerlik mesleğine olan ilgilerini artırdığını belirterek, ilerleyen dönemlerde de benzer etkinliklerin devam edeceğini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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