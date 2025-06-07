Edremit'te Kurban Bayramı İçin Martı Timleri Göreve Başladı

Edremit'te Kurban Bayramı İçin Martı Timleri Göreve Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kurban Bayramı ve yaz sezonu nedeniyle Akçay ve Altınkum sahil bölgelerinde Martı Timleri devriye görevine başladı. Timler, kamu düzenini koruyacak ve vatandaşlara yardımcı olacak.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz sezonu dolayısıyla alınan güvenlik önlemleri kapsamında, Akçay ve Altınkum sahil bölgelerinde Martı Timleri göreve başladı.

Edinilen bilgiye göre, 5 Haziran 2025 tarihi itibariyle Balıkesir Edremit Çevik Kuvvet Grup Amirliği kadrosunda görevli 4 e-bisikletli ve 6 yaya polis memuru, saat 15.00 ile 01.00 arasında Akçay Kordon ve Altınkum sahil bandında devriye görevini sürdürecek.

Özellikle bayram süresince artması beklenen nüfus hareketliliği ve yoğunluğa karşı sahada olacak Martı Timleri; trafik yönetimi, kamu düzeninin korunması, acil durumlara hızlı müdahale ve vatandaşlara yardımcı olma konularında aktif rol üstlenecek. Timlerin, sahil kesiminde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları yaz sezonu boyunca devam edecek. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde

İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak

Sürecin kilit partileri arasında bayramlaşma! Verilen mesaj çok net
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı

Kaza yapınca çileden çıktı! Aracın camını tekmeyle kırdı
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
Galatasaraylıları yıkacak 'Osimhen' iddiası

Yıldız isim teklifi kabul etti, gitmesi an meselesi
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti

Ali Koç, uçağa atlayıp Mourinho'nun yanına gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.