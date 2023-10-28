Edremit'te Cumhuriyet'in 100. yılı çelenk sunma töreni yapıldı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni yapıldı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü kutlama programı çerçevesinde çelenk sunma töreni yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı dahilinde Şehit Hamdibey Meydanında, Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi. Çelenk sunma törenine; Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ergün Fidan, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kurumu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kaymakamlık, Tugay Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı tarafından çelenklerin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi. - BALIKESİR