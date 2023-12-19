Üye Girişi
Haberler

Edremit Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Engelli Bireylere Umut Oluyor

Güncelleme:
Abone Ol

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından 2020 yılında hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylere umut oldu. Merkezde zihinsel, bedensel, görme, işitme engellilerin yanı sıra otizm ve down sendromlu öğrencilerin olduğuna dikkat çeken yetkililer, merkezin engellilerin sosyalleşmesine ve gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından 2020 yılında hizmete açılan Engelsiz Yaşam Merkezi, engelli bireylere umut oldu.

Edremit Belediyesi her alanda olduğu gibi sosyal sorumluk projesi çerçevesinde dezavantajlı bireylere de hizmet sunuyor. Sosyal belediyecilik çerçevesinde 2020 yılında hizmete sunduğu Engelsiz Yaşam Merkezi ile yüzlerce engelliye umut olan Edremit Belediyesi, halkın takdirini alıyor. 23 personelin hizmet verdiği Engelsiz Yaşam Merkezinde 10 atölyenin yer aldığını ifade eden Özel Eğitim Öğretmeni Cihat Yıldız, "152 engellinin yer aldığı merkezimizde çok amaçlı veli atölyesi, Kur'an-ı Kerim atölyesi, resim ve el becerileri atölyesi, ahşap yakma atölyesi, filografi ve rölyef atölyesi, spor atölyesi, müzik eğitimi atölyesi, erken çocukluk eğitim merkezi atölyesi, bireysel eğitim atölyesi ve kokulu taş atölyesi olmak üzere 10 atölyemizde özel öğrencilerimize eğitim vermekteyiz" dedi.

Merkezde zihinsel, bedensel, görme, işitme engellilerin yanı sıra otizm ve down sendromlu öğrencilerin olduğuna dikkat çeken Yıldız, "Belediyemiz öğrencilerimize ücretsiz servis tahsis etmiştir. Bu servisler öğrencilerimizi hafta içi her gün sabah evlerinden alıp tekrar evlerine bırakıyor. Öğrencilerimiz burada çok mutlular. Burada kendilerini kanıtlıyorlar. Farklı atölyede farklı etkinliklerde yer alıyorlar. Bu manada göreve geldiği günden beri engelli öğrencilerimizin destekçisi olan Belediye Başkanımız İsmail Say'a çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Engellilerin merkezde sosyalleştiğini belirten Yıldız, "Öğrencilerimiz burada sosyalleşiyorlar, aktivitelere katılıyorlar. Belli günlerde farklı yerlere ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Bu da hem onları hem de ailelerini memnun ediyor. Ailelerden buraya gelen çocuklarının ilerleme kat ettikleri, değiştikleri ve mutlu oldukları yönünde olumlu dönüşler alıyoruz. Bu da bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezinde mutlu olduklarını ifade eden engelliler ise bu hizmeti sunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ı çok sevdiklerini belirterek kendisine teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Edremit Belediyesi Edremit Van Engelliler Yerel Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

SUADİYE MARMARAY İNTİHAR OLAYI NEDİR? Maltepe Marmaray çalışıyor mu? Marmaray intiharı SON DAKİKA 2023! UEFA Gençlik Ligi kura çekimi ne zaman? 2024 UEFA Gençlik ligi ne zaman açıklanacak? Müge Anlı kaç yaşında, burcu ne? Müge Anlı nereli? BENZİNE ZAM GELDİ Mİ? (19-20 ARALIK) || Benzine zam ne zaman gelecek, zam var mı SON DAKİKA! Bu gece benzine indirim, zam var mı? Gaziantep FK-Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Adana Demirspor hangi kanalda, şifresiz mi? GÜRCİSTAN Avrupa Birliğine girdi mi, üyesi mi? İstanbul deprem mi oldu? SON DEPREMLER LİSTESİ! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? MEB ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023 | 1. dönem 2. sınavları ne zaman? Ortak yazılı sınavlar hangi tarihte? 2.Sayfa konuğu Sevda Türküsev kimdir? Sevda Türküsev kaç yaşında, nereli? AÖF SINAV SONUÇLARI: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF Sınav Notu Sorgulama nereden bakılır? Taner Demirer kimdir? Halk Tv konuğu Taner Demirer kaç yaşında, nereli? Taner Demirer biyografisi! İBB BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İBB burs başvurusu 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak, ne zaman ödenecek? İBB burs sonuçları nereden öğrenilir? Yılbaşında okullar tatil mi 2024? 1 Ocak Pazartesi tatil mi? Yılbaşı tatil olacak mı? BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM (50. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Bugün hangi maçlar var? 19 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bu akşam hangi takımın maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title