Edirne yerel haberleri: Edirne Ziraat Odası Başkanı Arabacı: Ayçiçeğinde Neredeyse Maliyet Fiyatına Bir Fiyat Açıklandı. Bu Fiyatların Revize Edilmesini Talep Ediyoruz

Edirne haberi... Edirne'de il ve ilçe ziraat odaları başkanları, açıklanan ayçiçeği alım fiyatını yetersiz buldu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, “Oda başkanları olarak toplandık ve bu maliyetler karşısında kâr payının çok düşük kaldığını, neredeyse maliyet fiyatına bir fiyat açıklandığını gördük. Bu fiyatların tekrar Bakanlığımızdan, Trakya Birlik'ten, TMO'dan revize edilmesini talep ediyoruz” dedi.

Edirne'de il ve ilçe ziraat odaları başkanları, açıklanan ayçiçeği alım fiyatını yetersiz buldu. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, "Oda başkanları olarak toplandık ve bu maliyetler karşısında kar payının çok düşük kaldığını, neredeyse maliyet fiyatına bir fiyat açıklandığını gördük. Bu fiyatların tekrar Bakanlığımızdan, Trakya Birlik'ten, TMO'dan revize edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı ve ilçe ziraat odası başkanları, bugün birlikte basın toplantısı düzenledi. Arabacı, açıklanan ayçiçeği alım fiyatının maliyet fiyatıyla neredeyse aynı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"FİYATIN REVİZE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

"Biliyorsunuz, TMO Genel Müdürü Edirne'ye geldi. Burada açıklamalarda bulundu. Dedi ki 'Siz üretimden kaçmayın, ne gerekiyorsa yapın, bir karış dahi toprak bırakmayın, ekin'. Bunun ardından Tarım Bakanı'mız aynı açıklamaları yaptı. Ardından Binali Yıldırım geldi, aynı açıklamaları yaptı. Biz de üreticiler olarak, geçen yıl 1 milyon 70 bin dekar ayçiçeği ekerken bu yıl 1 milyon 200 bin dekara çıkardık ekişlerimizi. Biliyorsunuz, aynı zamanda Rusya- Ukrayna savaşının da olmasıyla bu beklenti biraz daha arttı. Bu yılki maliyet hesabını yaptığımızda, aşağı yukarı 10-11 lira bandında maliyet hesabı çıkardık Edirne ortalamasını, dönüm başına 170 kilo baz aldığımızda. Fakat şu an açıklanan, Trakya Birlik'in 12 lira fiyatı var. Tarım Kredi'nin 11 buçuk lira fiyatı var. Tarım Bakanı'mız da dün açıklama yaptı, 12 liranın altına düşmemesi gerektiğini söyledi. Biz de oda başkanları olarak toplandık ve bu maliyetler karşısında kar payının çok düşük kaldığını, neredeyse maliyet fiyatına bir fiyat açıklandığını gördük. Bu fiyatların tekrar Bakanlığımızdan, Trakya Birlik'ten, TMO'dan revize edilmesini talep ediyoruz.

"NEREDEYSE MALİYET FİYATINA BİR PİYASA VAR"

Şu anda biliyorsunuz, yurt dışından 11-11,5 lira bandında çiçek geliyor. Bunların yükselmesi için de hem yağ fiyatında hem ayçiçeği fiyatında bir miktar gümrük vergisi konulmasını talep ediyoruz Bakanlığımızdan. Çünkü neredeyse maliyet fiyatına bir piyasa var şu anda. Bu piyasanın düzelmesi, üreticinin maliyetlerinin üzerinde bir fiyat oluşması için, önümüzdeki yıl da üreticinin ayçiçeğinde sürdürülebilirliği devam ettirebilmesi için böyle bir beklentimiz var. Umuyorum ki Bakanlığımız da düşüncelerimizi baz alıp tekrar bir güncelleme yapacaktır."

"3 AY ÖNCEKİ KUYRUKLARI DÜŞÜNÜN"

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk de Türkiye'de daha önce ayçiçeği yağ krizi yaşandığını belirterek şöyle konuştu:

"Şu andaki piyasada satılan yağın fiyatı, ayçiçeğinin 16 lira olduğu zamandır. Biz bunu 12 liraya sattığımız zaman bu marketler ayçiçeği fiyatını 480-420 bandına çekecekler mi? Hiç sanmıyorum. Bunun da gözden geçirilmesi lazım. Biz ucuza satıyorsak vatandaş da ucuza yesin. O zaman bizim içimiz bir nebze serinler. Fabrikalara para kazandırmak için politika olmaz. 3-4 ay önceyi çok çabuk unutuyoruz, Türkiye yağ bulamama sıkıntısı yaşadı. Şimdi kapı açıldı, ayçiçeği bol ekildi, verim de iyi, hemen bizi unuttular. Bu çiftçiyi unutmayın. Üç ay önceki kuyrukları düşünün. Bizi düşünün. Bizi bu çiftçilikten kaçırırsanız bir daha 10 sene sonra geri gelir. Sosyal medyada 'Çok para alıyorlar' diye yazıyorlar. Biz çok para almıyoruz."

"BU SEFER BUĞDAYA KAÇIŞ OLUYOR"

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç ise eskiden beri buğday ile ayçiçeği fiyatında 2 kat oran farkı olduğunu kaydederek, "Buğdayın cirosuyla ayçiçeğin cirosunu kıyasladığında, bin metrede tam yarı yarıya. Ben, önümüzdeki sene ayçiçeği ekmem. Bizi gören çiftçilerimiz de ekmeyecek ve bu sefer buğdaya kaçış oluyor. Biz ne yapacağımızı şaşırdık" şeklinde konuştu.

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Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı,

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk,

Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Yıldız Kılıç