Edirne Süt Üreticileri Birliği Başkanı Suiçmez: "Anaç Hayvan Kesiminde Azalma Var"

GÖKHAN TUZLADAN

Bir süredir artan girdi maliyetlerinin üreticiyi zora sokması ve açıklanan fiyatların beklentileri karşılamaması üzerine anaç hayvanların kesime gittiği endişesini taşıdıklarını belirten Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez açıklanan fiyatla bunun önüne geçildiğini ve üreticinin üretime yönelmeye başladığını söyledi.

Edirne Merkez ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyi tarafından revize edilen soğutulmuş çiğ inek süt fiyatının 7 lira 50 kuruş olmasının üreticinin beklentilerini karşıladığını belirtti.

"HAMMADDELERE ZAM GELMEDİĞİ TAKDİRDE…"

En büyük sorununun artan yem maliyetleri olduğuna dikkat çeken Mustafa Suiçmez, "Burada tabii yem olaylarını gözlemliyoruz. Diğer girdi ham maddelerine bakıyoruz. Zam gelmemesi, makul bir şekilde devam etmesi yönünde. Diğer yandan yaz mevsimindeyiz. Özellikle hububat, arpa, mısır üretiminde de yeterli seviyelerde olursak bu yem hammaddesine yurtdışından hiç ihtiyacımız olmaz demiyorum, ciddi anlamda bu hammaddelerde yurtdışına muhtacız. Ama bunun büyük bir bölümünü ülkemizde üretip çıkarabiliyorsak önümüzdeki dönemlerde bütün hammaddelere zam gelmediği takdirde şu anda biz teşekkür ediyoruz. Çalışmaya üretmeye devam ediyoruz" dedi.

"ESKİSİ KADAR KESİME GİDİLMİYOR"

Yem-süt-parite farkının değişmemesi durumunda sorun olmayacağını ve üreticinin üretime devam edeceğini belirten Suiçmez Bakanlığın sahadan anlık verileri aldığını ve bu doğrultuda hareket ederek çözüm odaklı çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Hem Tarım Bakanlığımız ilgili birimleri hem de bizim merkez birimlerimiz vasıtasıyla, bizden daha doğrusu tabandan aylık yem artışları ile ilgili fiyat bilgisi alıyorlar. Biz de raporlama yapıyoruz. Eğer dediğim gibi bu yem süt paritesi çok afaki bir şekilde değişmezse, bu şekilde devam eder. Ama dediğim gibi dünyada gelişen olaylar, ülkemizde gelişen olaylar ne getirir ne götürür yılın bereketi nasıl olur. Eğer olağanüstü beklenmedik bir durum olursa Ulusal Süt Konseyi tekrar toplanıp tekrar fiyatlar revize edilebilir. Yem süt paritesi dengeye oturmadan önce ciddi anlamda bu süre içerisinde dişi hayvanlarda kesime gidenler oldu. Tabii ki bu fiyatın açıklanması ve memnuniyet yaratmasından sonra bunda da çok ciddi etkisi oldu. Şimdi dişi hayvana ciddi anlamda yatırım yapanlar var. Düve arayanlar var. Ama gebe düve, ama gebe olmayan düve ve ineklere eskisi kadar kesime gidilmiyor.

"YETER Kİ ÜRETİCİ KÜSTÜRÜLMESİN"

Bunu hep söyledik önce ana olacak sonradan onun arkası gelecek. Tabii bu kolay değil. Çünkü büyük başta bir buzağının anaç hayvan üretime geçebilmesi için nereden baksan 2,5 yıl ihtiyacımız var. Arada yapılan diyelim bu paritenin o denk olmadığı dönemlerde yaşanan uyumsuzluklar, olumsuzluklar var. Süreç içerisinde bir çırpıda hiç kimsenin elinde sihirli değnek yok ama bu şekilde devam ederse, hani bir laf var 'zararın neresinden dönülürse kardır', bu süreç içerisinde biz kendi kendimize yeteriz. Yeter ki bu üretici küstürülmesin. Üretici emeğinin karşılığını aldığında evvel Allah bu üretici bu Türk toplumunu, 90 milyon insanı asla ve kata biz aç bırakmayız. Hiç sıkıntı yok. Zararına emeğimizin karşılığına çalışırız. Bizim çünkü bir sorumluluğumuz var. Yeter ki bu ülkeye, bu vatana kimin ne sorumluluğu varsa o bilinçle hareket etmek zorundayız. Çok zor dönemlerden geçiyoruz ülke olarak. Onun için biz üretici bölüm olarak hakikaten bütün üreticilere teşekkür ediyorum. Çok zor zamanlarda zararına ürettiler. Bu vatana bu millete sorumluluğunda, bilincinde devam ettiler. Ricamız diğer bütün sektörler, biz bir bütünüz, bir gemideyiz. Diğerleri de sorumluluklarını unutmadan hareket etsinler. Bu üretici emeğinin karşılığını aldığı sürece bu üretim bakın göreceksiniz bu krizler gelip geçicidir, katlanarak biz üretime devam edeceğiz. Daha da güzel günler olacak."