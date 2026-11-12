Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne Okul Yemeği Koalisyonu tüm okullarda ücretsiz yemek ve temiz su istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Okul Yemeği Koalisyonu tüm okullarda ücretsiz yemek ve temiz su istedi Haber Videosunu İzle
Edirne Okul Yemeği Koalisyonu tüm okullarda ücretsiz yemek ve temiz su istedi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne Okul Yemeği Koalisyonu, tüm kademelerde öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su verilmesini istedi. Veli-Der Edirne Şube Başkanı Kezban Demir, TÜİK'e göre 0-17 yaş çocukların yüzde 36,8'inin yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olduğunu söyledi.

(EDİRNE) - Edirne Okul Yemeği Koalisyonu, okulların tüm kademelerinde öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su verilmesini istedi.

Edirne Okul Yemeği Koalisyonu adına açıklama Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir basın toplantısı düzenledi.

Demir, milyonlarca çocuğun okulda açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini anlatarak, "TÜİK verilerine göre 0-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 36,8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Bu tablo, bireysel yoksulluğun ötesinde, eğitimde fırsat eşitliğini ve çocuk haklarını hiçe sayan yapısal bir sorundur" dedi.

Açlığın öğrenmenin önündeki en sessiz ama en yıkıcı engellerden biri olduğunu ifade eden Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aç karna sınıfa giren bir çocuğun eğitim hakkı kağıt üzerinde var olsa da fiilen askıya alınmaktadır. Aç bir çocuk ders dinleyemez; hastalanır, gelişemez, akranlarıyla eşitlenemez. Yoksulluk nedeniyle çocukların yeterli ve dengeli beslenmeden yoksun bırakılması, gelişimleri üzerinde kalıcı sonuçlar doğurabilen bir hak ihlalidir. Ucuz ve karbonhidrat ağırlıklı gıdalara mahkum edilen çocuklar ağır kansızlık, bağışıklık düşüklüğü, bodurluk, gelişme geriliği ve öğrenme güçlüğü gibi yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Açlık, hiçbir çocuğun kendi seçimi değildir. Eğitim, nasıl temel bir haksa, o eğitime eşit koşullarda erişebilmek için gereken nitelikli beslenme de bir haktır. Tok karnına okula gitmek; okulda ücretsiz ve güvenli içme suyuna, temizliğe, sabuna ve sağlıklı bir öğüne erişmek asla bir lütuf değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmenin zorunlu bir koşuludur.

Türkiye'de derinleşen yoksulluk ve artan eşitsizlikler karşısında, çocukların eğitim hakkının ayrılmaz bir bileşeni olan okul yemeği hayırseverliğin değil, kamusal sorumluluğun bir gereğidir. Bu nedenle, merkezi bütçenin çocukların üstün yararı doğrultusunda acilen yeniden düzenlenmesini ve tüm okullarda ücretsiz, nitelikli bir yemek programının hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın istediği genç yıldızı kaptı

Hayırlı olsun! Fener ve Beşiktaş'ın istediği yıldızı Galatasaray kaptı
Avrupa'da işten çıkarma dalgası büyüyor! Dev şirketler peş peşe açıkladı

İşten çıkarma depremi! Dev şirketler listeyi tek tek açıkladı
Çete liderine baltalı infaz! Babasının intikamını 7 yıl sonra aldı

Babasını öldüren çete liderini unutmadı! 7 yıl sonra kanlı infaz
Yasak aşkta akılalmaz detay! Kadını kendi kocası tanıştırmış

Yasak aşkta mide bulandıran detay! Perde arkasından kocası çıktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

72 yaşındaki iş insanı evinde ölü bulundu

İş dünyasını sarsan ölüm! Villasında ölü bulundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu43

2 milyon kişiye müjde! Borçları silecek düzenleme Meclis'e sunuldu
Bir zamanlar Haaland'ı gölgede bırakmıştı! Şimdi bakın nerede

Bir zamanlar Haaland'ı eleyip gol kralı olmuştu! Şimdi bakın nerede
Güllü davasında Sultan Nur Ulu'dan çarpıcı iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı

Güllü davasında şoke eden iddia: Bana intihar mektubu yazdırdı
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor

Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci
34 yıllık dev tekstil firması konkordato ilan etti

34 yıllık Türk markası konkordato ilan etti
A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde nasıl kalır? İşte tüm ihtimaller