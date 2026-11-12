Edirne Okul Yemeği Koalisyonu tüm okullarda ücretsiz yemek ve temiz su istedi

(EDİRNE) - Edirne Okul Yemeği Koalisyonu, okulların tüm kademelerinde öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek ve temiz su verilmesini istedi.

Edirne Okul Yemeği Koalisyonu adına açıklama Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Edirne Şube Başkanı Kezban Demir basın toplantısı düzenledi.

Demir, milyonlarca çocuğun okulda açlık ve susuzlukla mücadele ettiğini anlatarak, "TÜİK verilerine göre 0-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 36,8'i yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altındadır. Bu tablo, bireysel yoksulluğun ötesinde, eğitimde fırsat eşitliğini ve çocuk haklarını hiçe sayan yapısal bir sorundur" dedi.

Açlığın öğrenmenin önündeki en sessiz ama en yıkıcı engellerden biri olduğunu ifade eden Demir, açıklamasında şunları kaydetti:

"Aç karna sınıfa giren bir çocuğun eğitim hakkı kağıt üzerinde var olsa da fiilen askıya alınmaktadır. Aç bir çocuk ders dinleyemez; hastalanır, gelişemez, akranlarıyla eşitlenemez. Yoksulluk nedeniyle çocukların yeterli ve dengeli beslenmeden yoksun bırakılması, gelişimleri üzerinde kalıcı sonuçlar doğurabilen bir hak ihlalidir. Ucuz ve karbonhidrat ağırlıklı gıdalara mahkum edilen çocuklar ağır kansızlık, bağışıklık düşüklüğü, bodurluk, gelişme geriliği ve öğrenme güçlüğü gibi yıkıcı sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Açlık, hiçbir çocuğun kendi seçimi değildir. Eğitim, nasıl temel bir haksa, o eğitime eşit koşullarda erişebilmek için gereken nitelikli beslenme de bir haktır. Tok karnına okula gitmek; okulda ücretsiz ve güvenli içme suyuna, temizliğe, sabuna ve sağlıklı bir öğüne erişmek asla bir lütuf değil, insan onuruna yaraşır bir yaşam sürdürebilmenin zorunlu bir koşuludur.

Türkiye'de derinleşen yoksulluk ve artan eşitsizlikler karşısında, çocukların eğitim hakkının ayrılmaz bir bileşeni olan okul yemeği hayırseverliğin değil, kamusal sorumluluğun bir gereğidir. Bu nedenle, merkezi bütçenin çocukların üstün yararı doğrultusunda acilen yeniden düzenlenmesini ve tüm okullarda ücretsiz, nitelikli bir yemek programının hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA