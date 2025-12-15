Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ni Ziyaretlerden Ücret Alınması... Mahkeme Yürütmeyi Durdurdu

(EDİRNE) - Edirne Barosu'nun, açıkhava müzesi şeklinde kullanılan Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi'ni ziyaret eden vatandaşlardan ücret alınmasına karşı açılan davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi.

Edirne Barosu Başkanı Gökhan Karakoç, baroda düzenlediği basın toplantısında, Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç Yerleşkesi'ndeki tarihi tren garı ve Lozan Anıtı'nı kapsayan alanın ücretli hale getirilmesine ilişkin açılan davada Edirne İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildiğini bildirdi.

Bu kararın ardından ziyaretçilerin alanı ücretsiz şekilde gezebileceğini ifade eden Karakoç, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz aylarda Trakya Üniversitesi yönetimi tarafından alınan kararla üniversitemizin Karaağaç Bölgesi içinde malumuz tarihi tren garının ve Lozan anıtında bulunduğu kampüste ücretli bir uygulamaya geçilmişti. Alanı gezmek isteyen gerek hemşerilerimiz gerekse şehrimizi ziyarete gelen vatandaşlarımız bahse konu yeri ücreti mukabilinde gezebiliyorlardı. Ancak uygulamanın yanlış olduğunu, bilhassa toplumsal bilinci, tarih bilincini güçlendirmek adına bu alanların ücretsiz olması, Edirne'yi ziyarete gelen herkesin bu alanlarda ücretsiz gezmesinin temin edilmesi inancındaydık. Bu anlamda Edirne Barosu Yönetimi Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu aracılığıyla Edirne İdare Mahkemesi nezdinde dava açmıştı. Bugün itibariyle bu davada mühim bir gelişme yaşandı. O da Edirne İdare Mahkememiz, üniversitemizin aldığı bu kararı hukuka aykırı buldu ve gecikmesinde de sakınca bulunan hal kapsamında kararın yürütmesini durdurdu. Malumunuz Anayasa gereği mahkeme kararlarına kamu ve özel tüm kuruluşlar uymak zorundadır. Üniversitemizin derhal yargı kararına uygun bir işlem tesis etmesi gerekmektedir."

Karaağaç Yerleşkesini ziyaret eden öğrencilerden 40, yerli ziyaretçilerden 80, yabancı ziyaretçilerden ise 120 lira ücret alınıyor.