Edirne haberleri | Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak: "Kentsel Dönüşüm Adı Altında Vatandaşlarımız Müteahhitlerin İnsafına Bırakıldı"

Gelen Edirne haberine göre Edirne'de, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Bedesten Çarşısı’nda 17 Ağustos Depremi Fotoğraf Sergisi açıldı. Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, “Kentsel dönüşüm uygulaması kanunu Türkiye’de ne yazık ki ranta dönüştü. Rantsal dönüşüme dönüştü. Kentsel dönüşüm adı altında vatandaşlarımız müteahhitlerin insafına bırakıldı. Müteahhitlerle baş başa bırakıldılar” dedi.

Edirne'de, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tarafından Bedesten Çarşısı'nda 17 Ağustos Depremi Fotoğraf Sergisi açıldı. Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, "Kentsel dönüşüm uygulaması kanunu Türkiye'de ne yazık ki ranta dönüştü. Rantsal dönüşüme dönüştü. Kentsel dönüşüm adı altında vatandaşlarımız müteahhitlerin insafına bırakıldı. Müteahhitlerle baş başa bırakıldılar" dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası, 17 Ağustos Depremi'nin yıl dönümünde; Edirne Kapalı Çarşı'da fotoğraf sergisi açtı.

İnşaat Mühendisleri Odası Edirne Temsilcisi Kadir Aydoğdu ve Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, serginin açılışında deprem riski ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

"YAŞANACAK BENZER BİR DEPREM ÇOK DAHA BÜYÜK YIKIM VE KAYIPLA SONUÇLANACAKTIR"

Aydoğdu, "Büyük Marmara depremi üzerinden geçen 23 yılda gerekli hiçbir tedbir alınmadı. Yaşanacak benzer bir deprem çok daha büyük yıkım ve kayıpla sonuçlanacaktır. 20 binden fazla yurttaşımızın hayatını kaybettiği 50 binden fazla kişinin yaralandığı yüzbinlerce yapıyı yerle bir eden 17 Ağustos depreminin 23'üncü yılında kaybettiklerimizi bir kez daha özlemle anıyoruz" dedi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM ADI ALTINDA VATANDAŞLARIMIZ MÜTEAHHİTLERİN İNSAFINA BIRAKILDI"

Edirne Kent Konseyi Başkanı Nihat Çolak, Türkiye'de kentsel dönüşümün ranta dönüştüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşüm uygulaması kanunu Türkiye'de ne yazık ki ranta dönüştü. Rantsal dönüşüme dönüştü. Kentsel dönüşüm adı altında vatandaşlarımız müteahhitlerin insafına bırakıldı. Müteahhitlerle baş başa bırakıldılar. Onların insafı, vicdanına bırakıldı. Halbuki, kentsel dönüşüm kamusal bir sorundur. Bu bizim bir ülke sorunumuz. Biz bir deprem ülkesiyiz. Bunun kamu eliyle, kamusal politikalarla çözülmesi gerekir. Yine barınma hakkı temelinde bu meseleyi rahatlıkla çözülebilir. Oysa bakıyoruz ki TOKİ, 81 ilde konut projesiyle yine farklı bir rant peşinde. Seçim rantı peşinde. Seçimler yaklaşınca 81 ilde tüm valiliklere yazı göndererek, TOKİ konutları yapılacağını ilan etti. Yine burada kentliler olarak yine endişelerimiz var. TOKİ'ye üretilecek arazilerin tarım alanlarından çevrileceği endişesi yaşıyoruz. Yine kentimizde kent merkezinde oluşan değerli alanlarımızın TOKİ'ye verileceği endişesini yaşıyoruz.

"MESELE KAMUSAL BİR MESELEDİR"

Buradaki sorunlardan aslında birisi şu; kentlerde demokratik planlama süreci, kentlerin dinamiklerini, mimarlarını, mühendislerini katıp bir planlama süreci yaratmazsanız, konut sorununu, mimar, mühendis ve kentin dinamikleri ile beraber ele almazsanız, kentin sahipleriyle birlikte ele almazsanız bu sorunların üstesinden gelebileceğini düşünemiyoruz. Mesele kamusal bir meseledir. Sorun çözümde kamu eliyle hep birlikte olacak bir meseledir."