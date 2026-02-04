Edirne'de kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı

Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerleri tarafından üretilen el emeği göz nuru ürünler, düzenlenen sergiyle halkın beğenisine sunuldu.

Edirne'de Tarihi Bedesten Çarşısı'nda açılışı gerçekleştirilen sergide hem el emeği ürünler sergilendi, hem de kursiyerlerden 15 katılımcıya sertifikaları verildi. Sergi açılışı öncesi konuşan Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne'de vakfa bağlı 3 ayrı SODAM kurs merkezinin faaliyet gösterdiğini belirterek, bu merkezlere özellikle dezavantajlı kesimlerin ve kadınların yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Devletin SODAM'larda insanların en iyi şekilde yetişmesi, özgüven kazanması ve rekabetçi duruma gelmesi için her türlü imkanı sunduğunu belirten Subaşı, "Bugün de kursiyerlerimizden 15 katılımcıya sertifikalarını vereceğiz. Ayrıca çalışmalarında teşvik ödemelerini de yapıyoruz. Amacımız, burada ürettikleri ürünleri halka göstermek ve gerektiğinde ticari amaçlı sipariş alabilmelerine imkan sağlamak. Kadınlara fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini göstermek istedik" dedi.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise SODAM merkezlerinin yalnızca mesleki eğitim değil, sosyal gelişim açısından da önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Kurs merkezlerinin adeta birer okul gibi çalıştığını belirten Sezer, Kursiyerlerin burada hem meslek sahibi olduğunu, hem de seminerlerle kendilerini geliştirdiğini söyledi.

Vali Sezer, kursa katılanların aldıkları sertifikalarla kendi mesleklerini icra edebilecekleri alanlar oluşturmalarını temenni ederek konuşmasını sonlandırdı.

Kurslar sayesinde kendilerini daha güçlü hissettiklerini belirten kursiyerlerden Günay Deyer, kurs imkanlarının artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Vali Sezer, mezun olan 15 kursiyere belgelerini verdi.

Sergide el sanatları, ev tekstili, süs eşyaları, geri dönüşüm malzemelerinden yapılan eserler ve dekoratif ürünlerden oluşan çok sayıda çalışma ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, kursiyerlerin üretim süreçleri ve çalışmaları da katılımcılara tanıtıldı.

Serginin açılışına Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan, kurum temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. - EDİRNE