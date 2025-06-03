Edirne'de Renkli Halk Oyunları Festivali

Edirne'de Türkiye, Yunanistan ve Bulgaristan'dan farklı yörelere ait halk oyunları gösterileri ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Edirne'de düzenlenen "Rumeli'den Balkan'dan Anadolu'ya-13" adlı etkinlik, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Edirne yöresine ait geleneksel kına gecesi gösterisiyle başlayan programda, Bulgaristan'ın Krumovgrad şehrinden gelen Koşukavak ekibi performansıyla büyük beğeni topladı. Yunanistan'dan gelen halk oyunları ekibi de hünerlerini sergiledi. Gecede ayrıca Edirne yöresi minik grubu, Ege yöresi karma grubu ve Artvin yöresi yetişkin grubu yer aldı. Bulgaristan'dan gelen Yambol ekibi ile Koşukavak ekibinin ikinci gösterisi de geceye damgasını vurdu. Farklı yörelerin bir araya gelmesi ortaya renkli görüntüler çıkardı. Gecenin sonunda izleyiciler, ekipleri uzun süre alkışladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rumeli Edirne Kültür ve Folklor Derneği Başkanı Ahmet Dörtler, halk oyunlarına olan ilginin giderek azaldığını vurguladı. Dörtler, "Biz elimizden geldiğince okullarımızla, kulüplerimizle, derneklerimizle hiçbir beklenti içinde olmadan kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Ancak üzülerek görüyoruz ki halk oyunlarına katılım gün geçtikçe azalıyor. Çocuklarımızın çoğu artık sadece futbolcu olmak istiyor" ifadelerini kullandı. - EDİRNE