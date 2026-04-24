Edirne'de öldürülen genç kızın ailesi Bakan Gürlek'ten yardım istedi

Edirne'de öldürülen genç kızın ailesi Bakan Gürlek'ten yardım istedi
Edirne'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, bir dizi ziyaretl için kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüklerini belirterek, "Bakanımın da desteğiyle, yardımıyla artık bu mücadelenin sona ermesini ve kardeşimin katilinin en...

Edirne'de eski sevgilisi tarafından öldürülen 15 yaşındaki Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, bir dizi ziyaretl için kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüştüklerini belirterek, "Bakanımın da desteğiyle, yardımıyla artık bu mücadelenin sona ermesini ve kardeşimin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bakanım da aynı şekilde ilgileneceğini bize belirtti. Çok teşekkür ediyorum herkese" dedi.

Edirne'de geçtiğimiz yıl Nisan ayında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülden Coni cinayetine ilişkin yargı süreci devam ederken, aile adalet arayışını sürdürüyor. Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda partililer ve vatandaşlarla buluştu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen buluşmada vatandaşlar Bakan Gürlek'e sorularını da iletme fırsatı buldu. Buradaki ziyarette Bakan Gürlek ile görüşme fırsatı bulan Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, dava dosyasını teslim etti. Bakan Gürlek'in konu ile ilgileneceğini söylediğini belirten acılı abla Alüzrek, mücadelelerinin süreceğini belirterek kendisine teşekkür etti.

"Kardeşimin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum"

Gülden Coni'nin ablası Nurhan Alüzrek, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Edirne'de 30 bıçak darbesiyle katledilen, planlı bir vahşete kurban giden Gülden'in ablasıyım. Geçen hafta istinaftan bize ret kararı geldi. Şu anda son aşama olan Yargıtay'da kaldı. Yargıtay sürecinde bakanımın da desteğiyle, yardımıyla artık bu mücadelenin sona ermesini ve kardeşimin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum. Bakanım da aynı şekilde ilgileneceğini bize belirtti. Çok teşekkür ediyorum herkese" ifadelerine yer verdi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
Ela Rumeysa Cebeci hakkında ev hapsi kararı

Hapisteki ünlü spiker Ela Rumeysa Cebeci hakkında yeni karar
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

'Kutsal Banyo' kaosa dönüştü, çok sayıda kadın cinsel tacize uğradı

Festivaliniz batsın! "Kutsal Banyo"da çok sayıda kadını taciz ettiler
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

"Yılan kamera" ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi
Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti
Anaokulu müdiresi ve öğretmenlerin Anıtkabir ziyareti tartışma yarattı

Yeni tartışma konumuz!

Formula 1 pilotu Tsunoda İstanbul turuna simit yemek için ara verdi

Pistlerin en büyük gurmesi İstanbul'da tercihini yaptı, gören inanmadı
Muğla'da eski AK Parti İl Başkanı'na silahlı saldırı

Eski il başkanına silahlı saldırı: Ameliyata alınıyor