Edirne'de Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde 72 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Asaf Baydar, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Asaf Baydar için Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Asaf Baydar, ikinci namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi. Askeri yetkililer tarafından tabuta sarılı Türk bayrağı ve gazi Baydar'ın çerçeveli fotoğrafı yakınlarına teslim edildi.

Cenaze törenine 4. Mekanize Piyade Tugay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Fatih Cansız, Keşan Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Ferhat Dönmez, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - EDİRNE