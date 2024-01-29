Edirne'de kalker ocağı ve kırma eleme tesisine karşı temyiz başvurusu reddedildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Vaysal köyünde yapılması planlanan kalker ocağı ve faaliyette olan kırma eleme tesisine Edirne Valiliği'nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' raporunun iptaline karşı yapılan temyiz başvurusu, Danıştay 4. Dairesi tarafından reddedildi. Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Naif Özdoğan, "Bakanlık yetkililerine sesleniyoruz; gecikmeksizin Danıştay kararını uygulayın. Doğamıza, yaşamımıza çok zararlı olduğu ortaya çıkan, ormanlık alana açılmaya başlanmış olan yeni kalker ocağını ve var olan kırma eleme tesisini derhal kapatın" dedi.

Köy halkı, bugün Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Edirne Şubesi'nde basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, kalker ocağı ve kırma eleme tesisine Edirne Valiliği'nce verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararının Edirne İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği, temyiz talebinin ise Danıştay 4. Dairesi tarafından reddedildiği duyuruldu.

"DANIŞTAY KARARI İLE KESİN OLARAK İSPATLANMIŞTIR"

Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Naif Özdoğan, şunları söyledi:

"Köyümüzde faaliyet gösteren taş ocaklarına karşı verdiğimiz mücadelelerde haklılığımız ispatlanmış, mahkeme kararlarıyla onaylamış olmasına rağmen saldırılar devam etmektedir. Vaysal köyümüzdeki ormanlık alana açılmaya başlanan Cantaş firmasının yeni kalker ocağı ve kırma, eleme tesisinin kurulabilmesi için Edirne Valiliği'nin 'ÇED gerekli değildir' kararı, Edirne İdare Mahkemesi'nin 03 Ekim 2023 tarihli kararıyla iptal edilmişti. Bu kararı, davalı Edirne Valiliği ve müdahil Cantaş firması temyiz etmişti. Danıştay 4. Dairesi, 28 Aralık 2023 tarihli kararıyla temyiz talebini reddederek Edirne İdare Mahkemesi'nin iptal kararını onama kararı vermiştir. Projenin ve kararın bilime aykırılığı bilirkişi heyet raporuyla, hukuka ve mevzuata aykırılığı ise önce idare mahkemesi kararıyla, şimdi de Danıştay kararı ile kesin olarak ispatlanmıştır.

"TAŞ İÇİN KÖYLÜLER YOK SAYILIYOR"

Çevreyi korumakla yükümlü ve görevli olan bakanlık yetkililerine sesleniyoruz; gecikmeksizin Danıştay onama kararıyla kesinleşmiş yargı kararlarını uygulayın. Doğamıza, yaşamımıza çok zararlı olduğu ortaya çıkan ormanlık alana açılmaya başlanmış olan yeni kalker ocağını ve var olan kırma eleme tesisini derhal kapatın. Doğaya ve dört köye her gün yapılan bu işkenceyi durdurun. Edirne İdare Mahkemesi'nin iki ayrı iptal kararına, Danıştay'ın iki ayrı onama kararlarına rağmen ormanlarımızın yok edilmesi, taş için köylülerin yok sayılması, hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmemesi çok büyük haksızlık ve adaletsizliktir."

"ORADAKİ AĞAÇLAR ŞU ANDA KESİLİYOR"

Vaysal Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı İbrahim Karapoyraz "Kanunlara uyulmasını istiyoruz. Biz hukuksal olarak Edirne İdare Mahkemesi'nde kazandık. Danıştay'dan da ret cevabı geldi. Fakat bugün hala faaliyet devam etmekte. Oradaki ağaçlar şu anda kesiliyor ve biz buna bir şey yapamıyoruz. Edirne Valiliği olarak buna 'dur' denmesini istiyoruz" dedi.