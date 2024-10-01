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Edirne'de Hayvan Hakları İçin İmza Kampanyası

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Edirne'de yaşam hakkı savunucuları, 65 gündür devam ettikleri oturma eylemi ve imza kampanyası ile Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptali için topladıkları 2 bin 327 imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Kampanyanın geri planında, sokaktaki hayvanların yaşam hakkı için yapılan mücadele yatıyor.

(EDİRNE) - Edirne'de, sokak hayvanlarıyla ilgili yeni kanunun iptal edilmesi için 65 gündür oturma eylemi ve imza kampanyası yapan yaşam hakkı savunucuları, topladıkları imzaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdi. Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına açıklama yapan Gözde Kirezci, "Eylül ayında toplanan 2 bin 327 imzanın, hayvan hakları için güçlü bir savunma olmasını ve Meclisimizde yankı bulmasını umuyoruz. ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin bu akla ve vicdana aykırı yasanın yürütmesini durdurma kararını vermesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

Edirne'de Saraçlar Caddesi PTT önünde toplanan yaşam hakkı savunucuları, Hayvanları Koruma Kanunu'nun iptal edilmesi için açıklama yaptı. Yasanın iptali için eylül ayında Edirne'den toplanan imzalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildi.

Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu adına açıklama yapan Kirezci, şunları söyledi:

"2004 yılından beri yürürlükte olan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklere karşı durmak ve bu değişikliklerin iptalini talep etmek amacıyla başlattığımız bu kampanyamızda 65. günü geride bıraktık. Bilindiği gibi her akşam 18: 00-19: 00 saatleri arasında Edirne Saraçlar Caddesi'nde tüm yaşam hakkı savunucuları ile bir araya gelerek bu kanlı yasanın iptali için imza topluyoruz. Ağustos ayında gönderdiğimiz imzalardan sonra, eylül ayının sonu itibarıyla toplanan imzaları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek üzere burada toplandık. Bu mücadele, yalnızca hayvanları koruma yasasının yeniden ele alınması için değil, aynı zamanda toplumun her kesiminden insanın yaşadığı zorluklara dikkat çekerek, bu sorunların çözümü için uğraşmaktansa neden sokaktaki masum canların yaşam hakkına müdahale edildiğine de vurgu yapmak adına büyük bir önem taşıyor. Eylül ayında toplanan 2 bin 327 imzanın, hayvan hakları için güçlü bir savunma olmasını ve meclisimizde yankı bulmasını umuyoruz. ve aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin bu akla ve vicdana aykırı yasanın yürütmesini durdurma kararını vermesini dört gözle bekliyoruz."

Edirne'de Hayvan Hakları İçin İmza Kampanyası
Kaynak: ANKA / Yerel

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