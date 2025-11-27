Edirne'de Deprem Riski Nedeniyle Okul Yıkımı ve Eğitim Krizi

(EDİRNE) - Edirne Valisi Yunus Sezer, depreme dayanıksız olduğu nedeniyle yıkımına karar verilen Edirne Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi (EYBAL) öğrencilerinin 1. Murat Anadolu Lisesi yerine Hasan Sezai Anadolu Lisesi'nde eğitim görme talebiyle ilgili, "Deprem analizinde yüzde 90 ihtimalle Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'yle ilgili süreç orada da devam edecek. Alternatifsizlikten 1. Murat Anadolu Lisesi'ni kullanıyoruz" dedi.

EYBAL'daki öğrencilerin velileri çocukları için eylemlerini sürdürüyor.

1. Murat Anadolu Lisesi önünde basın açıklaması yapan veliler, çocuklarının daha güvenli bir okulda eğitim görmesi gerektiğini ifade ettiler.

Edirne Valisi Yunus Sezer ise İl Genel Meclisi'nde yaptığı açıklamada, alternatif bulunmaması nedeniyle EYBAL öğrencilerinin 1. Murat Anadolu Lisesi'ne yönlendirildiğini belirtti.

Vali Sezer, veliler ve öğrencilerin farklı alternatifler önerdiklerini belirterek, bunlardan birinin özel bir kolej olduğunu söyledi. Önerilen başka bir okulda 5 derslik bulunduğunu, oysa nakledilecek öğrencilerle birlikte 15 derslik gerektiğini anlatan Sezer, bu sebeple bu okulun da olmadığını belirtti.

"Alternatifsizlikten dolayı burayı kullanıyoruz"

Sezer, şöyle konuştu:

"En son 'Hasan Sezai İmam Hatip Lisesi' olabilir diye söylendi. Bir teknik ekip oluşturduk. Hasan Sezai Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne veliler teknik ekiple gitti. Belli dersliklerin birleştirilmesi, idari birimlerin iptal edilmesi koşuluyla oranın ucu ucuna sığabileceği söylendi. Fakat orayla ilgili şöyle bir problemimiz var, bunu gelen velilerimize de söyledim. Orayla ilgili devam eden bir süreç var. İmam Hatip Lisesi 1967 yılında yapılmış ve deprem analizinde yüzde 90 ihtimalle orada da Yıldırım Beyazıt'a benzer bir süreç devam edecek. Belli velilerimizin oradaki talepleri şu oldu; biz İmam Hatip'e taşınalım, yıkım kararı olursa 1. Murat'a tekrar taşınırız. Süreci hızlandırdık, bakanlıktan da bir ekip gelecek. Pamukkale Üniversitesi bu sürece bakıyor. Hasan Sezai'de de aynı süreç olacağı için büyük ihtimalle tekrar Hasan Sezai'ye taşıyalım, oradan alıp yıkıldığı zaman döneceğimiz yer yine 1. Murat olacak. İdare olarak oraya taşınmayı çok uygun görmedik. Fakat bunu yeterince anlatamadık ki bunu değişik platformlara da taşıdılar. En son baktım Meclis'te milletvekilimiz de konuşuyor.

Burada açık bir şekilde söyleyeyim, alternatifsizlikten dolayı burayı kullanıyoruz. Ama 1. Murat da bizim bir okulumuz sonuçta. Standartları düşük olabilir ama mecburuz. Bunun alternatifi nedir? İkili eğitime geçmek. Burada da gideceğimiz okul 100. Yıl olacak büyük ihtimalle. 100. Yıl'da da biz ikili eğitime geçeceğimiz için liselerin ders müfredatı çok yoğun, çocuklarımız saat 06.00'da derse başlayacak 13.00'te bitecek, öbürleri de gece yarısında bitecek. Burada da her iki okula eziyet olacak. Bunu çok boyutlu olarak düşünüyoruz. İsteriz ki yeni okul olsun. Velilerimize ve öğrencilerimize şunu da önerdik. Bizim şu anda yapılan Trakya Birlik okulumuz var. 2026 eğitim sezonuna yetişecek. Eğer burada eğitime devam etmeme kararı verilirse ikinci alternatif olarak Trakya Birlik İlkokulu'nda, Yıldırım Beyazıt yapılana kadar devam edebiliriz. Yıldırım Beyazıt bu sene programa alındı. Hızlı bir şekilde orayı yaptıracağız."

"Biz kimseye düşman değiliz"

Velilerden Aziz Avukatoğlu ise şunları söyledi:

"Canımız yanıyor; dün iki tane çocuğumuzun başına pencerenin kanadı düştü. Bugün müstahdemin ayağına akıllı tahtanın çerçevesi düşmüş. Şu anda okulu denetlemeye almışlar. 3 denetçi gelmiş, bizim görmüş olduğumuz riskleri onlar da görmüştür. Bu bizi zor duruma düşürdü. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Biz sadece çocuklarımızın sıhhatli koşullarda eğitim almalarını istiyoruz. Sürekli gergin vaziyette kalmak istemiyoruz. Biz kimseye düşman değiliz. Benim çocuğum bir hafta okula gitmedi. İki gündür okula gidiyor, okulda olmayan olay kalmadı. Size soruyorum? Videoyu komplo olarak düşünen sahış, düşecek pencerenin altına oturabilir mi? Buna cevap istiyorum. ve en çok da Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi'nin çürük raporunun bize verilmesini istiyoruz."