Bu gece İstanbul'da! Fenerbahçe, Vedat Muriqi ile anlaşmaya vardı

Süper Lig’de gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ı getirmesinin ardından ilk transferini de açıkladı.

VEDAT MURIQI YENİDEN FENERBAHÇE'DE

Sarı-lacivertliler, eski golcüsü Vedat Muriqi ile her konuda anlaşmaya vardığını resmen duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul’a gelecektir. Vedat Muriqi’yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00’de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.'' denildi.

15.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Aziz Yıldırım yönetimindeki Fenerbahçe, bu transfer için İspanyol ekibi Mallorca kulübüne 15 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Vedat Muriqi, 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması giymiş ve bir sezon sarı-lacivertli ekipte yer almıştı. Bu süreçte 36 maçta görev alan Kosovalı forvet 17 gol atıp 7 asist üretmişti.