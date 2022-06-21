Edirne'de de Satılık Ev Fiyatlarında Artış Var

Edirne'de de satılık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, "3+1 daire de güzel bir yerde almaya kalktığınızda 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira bandında. 20-25 yıllık binalar 1 milyon lira civarında. Bu da arsa fiyatları ve maliyetin artmasından dolayı" dedi.

İnşaat malzemeleri ve döviz kurlarında artış sebebiyle Edirne'de satılık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. İki ay içerisinde bu fiyatların da artacağını belirten Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, "İki ay sonunda Temmuz ve Ağustos Türkiye için zor geçecek bir dönem. Emekli ve memur maaşlarına gelecek zamlardan dolayı bunlara yüzde 20-30 civarında bir ilave bekleniyor. Bugün 2 milyon liraya alacağınız bir ev, yarın öbür gün 2,5 milyon-3 milyon lira bandına dayanacak" diye konuştu.

"25 YILLIK BİNALAR 1 MİLYON"

Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda şunları söyledi:

"Kiralık dairelerin fiyatları yükselmiş durumda. İçinde kiracısı olan bile düşük fiyattan oturuyorsa mal sahibi boşaltmak için elinden geleni yapıyor. Ama kanun çerçevesinde korunduğundan kiracılar bu konuda şanslı. Devletin vermiş olduğu yüzde 25 artışla şu an mal sahipleri bu artışlardan memnun değil. Türkiye ekonomisi malum. Yüzde 100-200 gibi bir fiyat artışında ortalamaya aldığında yüzde 40 gibi haziran ayında çıkan bir artışa istinaden, ev sahipleri yüzde 40 artış beklerken kiralık evlerinde, devletin çıkarmış olduğu kanunla yüzde 25 bandında kaldı. Mal sahiplerini de mutlu eden bir haber değil. Bugün bir 3+1 daire maliyetlerin artmasından dolayı fiyatlandırmayla kalktığı zaman 2 milyon lira gibi bir rakam veriyor. 2 milyon gibi bir rakam verdiğinde de burada bin, 2 bin, 3 bin liraya kiralık evini vermek istemiyor. Normal 1+1 eşyalı kiralamaya kalktığınızda iyi bir bölgede 2,5-3 bin lira arasında değişiyor. İçi boş 1+1 daire 2 bin lira civarında. 2+2 daireler de 3-3,5 bin lira arasında şu anda. Bugünkü değerlemeye göre satın almaya kalktığınızda 1+1 daire 700-800 bin lira, 2+1 daire 1 milyon 300 bin ile 1 milyon 700 bin lira civarında yerine göre, 3+1 daire de güzel bir yerde almaya kalktığınızda 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira bandında. İkinci el fiyatlar bile bu rakamlara yaklaşmış durumda. 20-25 yıllık binalar 1 milyon lira civarında. Bu da arsa fiyatları ve maliyetin artmasından dolayı.

"3 MİLYON LİRA BANDINA DAYANACAK"

İki ay sonra konut fiyatları daha da artacak. O da bugünkü rakamlardan bahsediyoruz. İki ay sonunda Temmuz ve Ağustos Türkiye için zor geçecek bir dönem. Emekli ve memur maaşlarına gelecek zamlardan dolayı bunlara yüzde 20-30 civarında bir ilave bekleniyor. Bugün 2 milyon liraya alacağınız bir ev, yarın öbür gün 2,5 milyon-3 milyon lira bandına dayanacak. Bugün paranız kenarda olup kur korumalı faizde olanlara, gayrimenkulün kazandırdığı kazandırmayacak. Bundan 8 ay önce 800-900 bin liraya aldığınız 3+1 daireler, 2,5 milyon lira bandına dayandı. Yani yüzde 250 gibi artışlar var. Bu getiriyi ne altın ne dolar ne Euro ne de bankadaki faiz kazandırmıyor. Parası olan gayrimenkule yatırım yaparsa veya yaptıysa buradaki kazancını çok rahat görecek."

ANKA / Yerel